Ernst Kernmayer leitet ORF-Büro in Paris

Wien (OTS) -

Nach Durchführung entsprechender Ausschreibungsverfahren betraut ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher ORF-Auslandsjournalist Mag. Ernst Kernmayer mit 1. August 2026 mit der Leitung des ORF-Büros in Paris. Kernmayer folgt Cornelia Primosch, die ebenfalls mit 1. August 2026 das ORF-Büro in Belgrad übernimmt.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Mit Ernst Kernmayer übernimmt ein überaus erfahrener Top-Journalist die Leitung des für die Welt- und EU-Politik so wichtigen ORF-Büros in Paris. Nicht nur als Korrespondent in Washington und Brüssel, sondern zuletzt auch in der ORF-Auslandsredaktion hat er unser Publikum mit authentischer Info versorgt und zur Orientierung beigetragen. Ich wünsche Ernst Kernmayer viel Erfolg und alles Gute bei der zukünftigen Herausforderung.“

Ernst Kernmayer: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung als Leiter des ORF-Büros in Paris, ganz besonders im Hinblick auf die im nächsten Frühjahr anstehende Präsidentschaftswahl. Die Französinnen und Franzosen werden dabei nicht nur über die Zukunft des eigenen Landes entscheiden, sondern wesentlich mitbestimmen über das Schicksal Europas. Bleibt Frankreich als Schwergewicht in der EU auf pro-europäischem Kurs oder wird es neue Wege einschlagen? So oder so wird die Wahl unmittelbare Auswirkungen auf die Europäische Union und damit auf Österreich haben. Die Beweggründe der Menschen für ihre Entscheidung unserem Publikum näherzubringen und die Folgen dieser Entscheidung einzuordnen, wird eine höchst spannende Angelegenheit. Deshalb, aber vor allem wegen der politischen, sozialen und kulturellen Vielfalt ist die Berichterstattung über Frankreich für mich eine der reizvollsten Aufgaben, die es für einen Journalisten in Europa derzeit gibt.“

Ernst Kernmayer wurde am 7. Jänner 1965 geboren und studierte Publizistik und Politikwissenschaft in Wien und Bogotá (Kolumbien). Seit den späten 1980er Jahren ist er als Journalist tätig. Im ORF arbeitete Kernmayer seit Ende 1991 in diversen Redaktionen in Radio und Fernsehen (Radio Österreich International, Landesstudio Wien, Hörfunk/Ausland, ZIB, Report). 2011 bis 2015 war er Korrespondent in Brüssel, von 2015 bis 2018 in Washington. Zuletzt war Ernst Kernmayer in der Auslandsredaktion des ORF beschäftigt.