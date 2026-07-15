  • 15.07.2026, 10:00:03
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  • OTS0039

Bestellung der Direktoren/Direktorinnen und Landesdirektoren/Landesdirektorinnen des ORF

Presseinformation des Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats Heinz Lederer

Wien (OTS) - 

Die Ausschreibung der Funktionen Direktor/Direktorin für „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Technologie und Innovation“ sowie Landesdirektoren/Landesdirektorinnen des ORF für die Funktionsperiode ab 1. Jänner 2027 erfolgte am 16. Juni 2026. Die Bewerbungsfrist lief bis gestern, 14. Juli 2026.

„Wie mir der gewählte Generaldirektor Dr. Clemens Pig mitgeteilt hat, hat sich ein breites Spektrum von internen und externen Persönlichkeiten für die 13 ausgeschriebenen Positionen der kommenden Funktionsperiode beworben, darunter eine große Anzahl hochqualifizierter Medienmanagerinnen und -manager“, zeigt sich Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer erfreut über das große Interesse, die Zukunft des ORF mitzugestalten, und weiter: „Das von GDe Pig geführte und von namhaften Expertinnen und Experten unterstützte Auswahlverfahren stellt sicher, dass die Bestellungen nach allen professionellen Standards und unter strenger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden.“

Die Bestellung der Direktoren/Direktorinnen und Landesdirektoren/Landesdirektorinnen findet im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats am 11. August 2026 statt. Weitere Details zur Anzahl oder Identität der Bewerber:innen werden nicht bekanntgeben.

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