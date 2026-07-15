„Glatt & Verkehrt 2026“: Ö1 überträgt vier Abende live vom Weltmusik-Festival in Krems

Wien (OTS) -

Bis 26. Juli findet in Krems das Weltmusik-Festival „Glatt & Verkehrt“ statt. Ö1 überträgt vier Abende (22., 24., 25., 26.7.) live von der Hofbühne der Winzer Krems, Sandgrube 13.

Irisch-englischer Folk & Soul und die feinste Klinge der aktuellen Wienerlied-Szene sind am Mittwoch, den 22. Juli ab 19.30 Uhr live in Ö1 zu hören: Die Sängerin und Flötistin Ríoghnach Connolly und ihre Band Honeyfeet servieren eine mitreißende Mischung aus irischem und britischem Folk. Das gewitzte Wienerlied-Duo „Die Strottern“ Klemens Lendl und David Müller präsentiert mit bewährter Blechbläserverstärkung (Trompeter Martin Eberle, Posaunist Martin Ptak) das neue Programm „Wia i tua“.

Eine der international aktuell erfolgreichsten Jazzformationen aus Österreich – das von Bassist Lukas Kranzelbinder gegründete Septett Shake Stew – wird in Krems mit der syrischstämmigen Pariser Flötistin Naïssam Jalal auftreten. Erstmals in Österreich gastiert das südkoreanische Trio Hilgeum, dessen Mitglieder der zweisaitigen Röhrenspießgeige Haegeum sowie traditionellen Wölbbrettzithern erstaunliche Töne entlocken – live in Ö1 am Freitag, den 24. Juli ab 19.30 Uhr.

Die steirische Sängerin Anja Obermayer aka Anja Om, eine außergewöhnliche, durch keinerlei Genregrenzen festzulegende Stimme, präsentiert am Samstag, den 25. Juli ab 19.30 Uhr live in Ö1 – unterstützt durch einen Ö1-Kompositionsauftrag – ihr neues Quintett „Von Dietrich“ mit Trompeter Mario Rom, Pianist David Six, Bassistin Beate Wiesinger und Schlagzeuger Tilo Weber. Schnelle Wechsel zwischen Club-Feeling und der Stimmung eines traditionellen Dorffestes, zwischen Electronica und akustischer Roots Music: dafür stehen die kolumbianisch-französische Sängerin-Bassistin Ëda Diaz und ihre Band.

Am Sonntag, den 26. Juli sind ab 19.05 Uhr live in Ö1 Institutionen der Volksmusik zu hören. Die zehn Herren der Balkan-Brass-Band Fanfare Ciocărlia aus Rumänien demonstrieren, dass ihre virtuose, rhythmisch vertrackte Blasmusik einen mitreißenden Festivalabschluss bedeuten kann. Den bestreiten diese furiosen Blaskapellisten mit einer weiteren Institution der europäischen Volksmusik – der finnischen Band Värttinä, die sich längst Kultstatus erarbeitet hat: Geht es Susan Aho (Stimme, Akkordeon), Mari Kaasinen (Stimme), Karoliina Kantelinen (Stimme, Flöte, Kantele), Jukka Kyllönen (Schlagzeug), Matti Laitinen (Gitarre, Bass, Stimme) und Lassi Logrén (Violine, Stimme) doch um die Bewahrung des musikalischen Erbes vor allem der Region Karelien und um dessen sanfte Übertragung in das Hier und Heute. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.