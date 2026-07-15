One Love Festival feiert 50 Jahre Wiesen-Festivalkultur: Alpha Blondy, The Wailers und mehr:

Wien (OTS) -

Am 7. und 8. August 2026 wird in Wiesen nicht nur Österreichs größtes Reggae-Festival gefeiert, sondern auch ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre Wiesen-Festivalkultur.

Zum Jubiläum verwandelt das One Love Festival die legendäre Festival-Location erneut in einen internationalen Treffpunkt für Musik, Kultur und Gemeinschaft. Rund 3.500 Besucherinnen und Besucher aus Österreich sowie zahlreichen europäischen Ländern werden erwartet.

Mit Alpha Blondy & The Solar System, The Wailers, Alborosie & The Shengen Clan, Queen Omega, Culture feat. Kenyatta Hill, The Congos, Dawn Penn feat. Dubblestandart und Christopher Ellis präsentiert das Festival das bislang stärkste internationale Reggae-Line-up seiner Geschichte.

Doch das One Love Festival ist weit mehr als ein Musikfestival. Auf drei Programmbereichen – der Main Stage, der Second Stage und der stimmungsvollen Dub Area im Grünen – erwartet die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm von den Nachmittagsstunden bis in die frühen Morgenstunden.

Ergänzt werden die Konzerte durch ein umfangreiches Kultur- und Mitmachprogramm für alle Generationen. Dazu zählen unter anderem zweimal täglich Trommelworkshops für Kinder und Erwachsene, Yoga, Capoeira, Kakaozeremonien, Gesprächsrunden sowie zahlreiche weitere Workshops. Familien erwartet ein liebevoll gestalteter Kinderbereich mit Hüpfburg, Riesenseifenblasen und kostenlosen Mitmachangeboten. Kinder bis einschließlich 12 Jahre besuchen das Festival kostenlos, Jugendliche bis 21 Jahre profitieren von vergünstigten Tickets.

Ein großer internationaler Kunst- und Handwerksmarkt, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt sowie das Campinggelände mitten im Grünen unter den Obstbäumen der traditionsreichen Festivalwiese machen das One Love Festival zu einem besonderen Erlebnis.

Das One Love Festival steht seit Jahren für Vielfalt, Respekt, Nachhaltigkeit und kulturellen Austausch. Gleichzeitig setzt die Veranstaltung wichtige touristische und wirtschaftliche Impulse für das Burgenland und bringt Gäste aus dem In- und Ausland in die Region.

Pressefotos finden Sie unter folgendem Dropbox-Link: https://www.dropbox.com/scl/fo/fxpl9gbc2s9lr4s7dhky0/AKbnhR5bEZw1mQkUih0kdwE?rlkey=kchlfaks4ikaiau3drlm8o9iv&st=qp7ow158&dl=0