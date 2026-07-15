Casinos Austria wünscht den Seefestspielen Mörbisch einen erfolgreichen Festspielsommer

Wien (OTS) -

Ab 16. Juli wird die beeindruckende Open-Air-Bühne am Neusiedler See wieder zum Schauplatz eines Highlights im Kultursommer. Casinos Austria ist als Partner mit dabei und setzt mit der Glückszahl 13 einen besonderen Akzent.

Mit der Premiere von Ein Käfig voller Narren am 16. Juli startet die neue Saison der Seefestspiele Mörbisch. Die traditionsreiche Sommerbühne verbindet eindrucksvolle Inszenierungen mit einem besonderen Ambiente und zählt seit Jahrzehnten zu den Fixpunkten des österreichischen Kultursommers. Casinos Austria wünscht allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne erfolgreiche Vorstellungen, begeisterte Besucherinnen und Besucher und lange anhaltenden Applaus für diese charmante Verwechslungskomödie.

„Der 13. zahlt sich aus!“ – besondere Glücksmomente für das Publikum

Einen zusätzlichen Akzent setzt Casinos Austria am 13. August 2026: Unter dem Motto „Der 13. zahlt sich aus!“ erhalten alle Gäste der 13. Sitzreihe ein Programmheft sowie eine Einladung zu einem Casinobesuch. Darüber hinaus lädt Casinos Austria in der Pause zu einem Getränk ein – als kleine Aufmerksamkeit und als weiterer genussvoller Glücksmoment im Rahmen des Festspielabends.

Als Kultursponsor freut sich Casinos Austria, zur erfolgreichen Umsetzung eindrucksvoller Produktionen wie jener der Seefestspiele Mörbisch beizutragen. Was die Bühne und Casinos Austria verbindet, ist der Anspruch, Menschen besondere Erlebnisse zu ermöglichen: sorgfältig gestaltet, mit Sinn für Atmosphäre und mit dem Ziel, bleibende Glücksmomente zu schaffen.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/CASAG-Sponsorpartner-Seefestspiele-Mörbisch