Glücksspielrechtsreform: Eine historische Chance für ein zukunftsfittes Österreich

Wien (OTS) -

Die von der Bundesregierung geplante Glücksspielrechtsreform bietet aus Sicht der Österreichischen Bundes-Sportorganisation Sport Austria die historische Chance, Österreich nachhaltig zukunftsfit zu machen. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Glücksspiel beruht im Wesentlichen darauf, dass daraus erzielte Einnahmen aus Steuern und Abgaben auch der Allgemeinheit zugutekommen. Zusätzliche Mittel aus steigenden Glücksspielerträgen sollten daher dort investiert werden, wo sie den größten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Kaum ein Bereich erfüllt diesen Anspruch so umfassend wie der organisierte Sport: Er sorgt für mehr Bewegung, gesündere Menschen, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und trägt zur Entlastung des Gesundheitssystems bei. Sport Austria hat deshalb als offizielle Interessenvertretung des organisierten Sports zum Entwurf des Glücksspielreformgesetzes 2026 eine Stellungnahme eingebracht.

Die Finanzierung des organisierten Sports aus Erträgen des Glücksspiels hat in Österreich eine lange Tradition und ist seit jeher ein Grundprinzip des Glücksspielgesetzes. Die nun geplante Reform bietet die Möglichkeit, dieses bewährte Modell konsequent weiterzuentwickeln und die Bundes-Sportförderung an die positive Entwicklung der Glücksspielerträge zu koppeln.

Den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf zufolge wird durch die Neustrukturierung des Glücksspielmarktes mit einer deutlichen Steigerung der Einnahmen aus Glücksspielabgaben und Konzessionsentgelten gerechnet. Die prognostizierten Mehreinnahmen von rund 25 Prozent sollen durch eine Öffnung und stärkere Kanalisierung in den legalen Markt sowie eine verbesserte fiskalische Erfassung erzielt werden.

Sport Austria regt an, den organisierten Sport an dieser positiven Entwicklung zu beteiligen. Auch deshalb, weil sich die Erhöhung der Bundes-Sportförderung von 80 auf 120 Millionen Euro im Jahr 2023 durch die Inflation bereits weitgehend relativiert hat: Inflationsbereinigt entsprechen 80 Millionen Euro aus dem Jahr 2011 im Mai 2026 bereits rund 125,4 Millionen Euro. Die aktuelle Bundes-Sportförderung liegt damit real sogar unter dem Niveau von 2011.

Die in § 20 Glücksspielgesetz geregelte Finanzierung der Bundes-Sportförderung sollte daher laufend an die Entwicklung der Einnahmen aus Glücksspielabgaben und Konzessionsentgelten angepasst werden. So würde der organisierte Sport unmittelbar an den durch die Reform erwarteten Mehreinnahmen teilhaben. Das würde nicht nur die langfristige Finanzierung des Sports sichern und Planungssicherheit für Vereine und Verbände schaffen, sondern auch zusätzliche Investitionen in den Nachwuchs-, Breiten- und Spitzensport ermöglichen.

Jeder zusätzliche Euro für den organisierten Sport ist eine Investition in die Zukunft Österreichs. Sport verbessert die Gesundheit der Bevölkerung, stärkt Ehrenamt, Integration, Bildung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mehr Bewegung reduziert krankheitsbedingte Folgekosten und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems. Die Verwendung zusätzlicher Glücksspielerträge für den Sport schafft damit einen gesellschaftlichen Mehrwert – und würde den Bundeshaushalt sogar nachhaltig entlasten!

Auch in der Diskussion um die Regulierung des Sportwettenmarktes sollte aus Sicht von Sport Austria berücksichtigt werden, dass Sportwetten unmittelbar auf den Leistungen von Sportler:innen, Vereinen, Verbänden und hunderttausenden Ehrenamtlichen basieren. Während der organisierte Sport die Kosten für Ausbildung, Nachwuchsförderung, Wettkampforganisation und Infrastruktur trägt, fließen aber aus den Steuern und Abgaben-Aufkommen dieses Marktes keine Mittel an den Sport zurück. Ohne Sport gäbe es aber keine Sportwetten!

Die Glücksspielrechtsreform bietet die historische Chance, zusätzliche Glücksspielerträge in nachhaltigen gesellschaftlichen Nutzen umzuwandeln. Ein derart gestärkter organisierter Sport bedeutet mehr Bewegung, gesündere Menschen, ein entlastetes Gesundheitssystem, mehr Medaillen und einen besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kurzum: Wer die Glücksspielrechtsreform nutzt, um den Sport nachhaltig zu stärken, investiert in ein zukunftsfittes Österreich!

Stellungnahme von Sport Austria