Grüne Wien/Prack zu Mobbing-, Sexismus-, Rassismusvorwürfen gegen Leitung der MA59: Unabhängige Untersuchung dringend notwendig

Wien (OTS) -

Als absolut untolerierbar bezeichnen die Grünen Wien die Vorwürfe gegen Andreas Kutheil, den Leiter des Wiener Marktamts (MA 59) und seinen Stellvertreter. Beschäftigte berichten im aktuellen Falter von einem Klima der Angst, von Sexismus, Rassismus und Mobbing – und das offensichtlich schon seit vielen Jahren.



„Diese Vorwürfe sind erschreckend und müssen ernst genommen und zweifelsfrei aufgeklärt werden. Eine interne Revision, wie sie die SPÖ so gerne macht, reicht hier nicht aus, um das verloren gegangene Vertrauen wieder herzustellen. Es braucht eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge in der betroffenen Abteilung. Ein solches Führungsverhalten erschüttert das Vertrauen in die Stadtverwaltung”, so der Klubobmann der Grünen Wien, Georg Prack. Prack nimmt auch die zuständigen Stadträtinnen in Veranwortung. Denn neben der seit 2025 zuständigen Stadträtin Emmerling ist es vor allem Stadträtin Ulli Sima, unter der Kutheil seine Karriere machte. „Kutheil durfte unter Sima einen Karriereschritt nach dem anderen machen – obwohl die Mitarbeiter:innen offensichtlich schon seit langem über das toxische Arbeitsklima berichtet haben. Es wird zu klären sein, in welchem Ausmaß die verantwortlichen Stadträtinnen über die Vorwürfe informiert waren und warum sie gegebenenfalls nicht gehandelt haben.”



„Die betroffenen Mitarbeiter:innen dürfen jetzt nicht mit dem mutmaßlich erlebten diskriminierenden Verhalten allein gelassen werden. Toxisches Führungsverhalten bleibt nicht ohne Folgen für die Betroffenen, die diesem oft jahrelang schutzlos ausgesetzt sind. Die Stadt muss potenziell betroffene Mitarbeiter:innen umgehend schützen und sie dabei unterstützen, mit Erlebten umzugehen und klare Konsequenzen für Fehlverhalten setzen”, so Prack.