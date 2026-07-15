IV: Strategische öffentliche Beschaffung schafft neue Chancen für Innovation

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht in der von der Bundesregierung angekündigten stärkeren strategischen Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung einen wichtigen Schritt, um Innovation und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Österreich zu fördern. Mit dem angekündigten nationalen Aktionsplan für Strategische Öffentliche Beschaffung soll der Hebel der öffentlichen Hand nun stärker genutzt werden. Innovative Unternehmen sollen dadurch ihre Lösungen rascher am Markt etablieren können. „Die öffentliche Hand verfügt mit einem Einkaufsvolumen von rund 70 Milliarden Euro jährlich über enorme Gestaltungskraft. Wenn sie Innovation gezielt nachfragt, entstehen Anreize und Chancen für Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, während gleichzeitig moderne Lösungen für die Herausforderungen der digitalen und grünen Transformation schneller zum Einsatz kommen“, betont IV-Vizepräsidentin Sabine Herlitschka.

Derzeit werden innovative Produkte und Lösungen im Rahmen öffentlicher Beschaffungen selten nachgefragt. Die IV begrüßt daher, dass ein solcher Aktionsplan bis Ende des Jahres ausgearbeitet werden soll. „Öffentliche Auftraggeber brauchen mehr Flexibilität und Unterstützung, um Innovationen einfacher und sicher beschaffen zu können. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, schafft zusätzliche Wertschöpfung und trägt zu einer klimaneutralen und digital fitten Verwaltung bei“, so Herlitschka.

Innovationsorientierte Beschaffung schafft einen Mehrwert für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Jetzt gilt es, den angekündigten Plan rasch und sinnvoll umzusetzen und den öffentlichen Sektor zu einem echten Innovationstreiber zu machen.