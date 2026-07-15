Karikaturmuseum Krems im JUHUU-biläumsjahr:

Krems an der Donau (OTS) -

15.07.2026. Das Karikaturmuseum Krems feiert 2026 sein 25-jähriges Bestehen. Als Highlight im JUHUU-biläumsjahr starten am 18. Juli mit „Dieser HADERER“, „Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn“ und „Fem*flixt! Astrid Langer und Judith Lava“ neue Ausstellungen, die Generationen verbinden sowie neue Perspektiven auf Kunst und Humor eröffnen. Als Geschenk für die Besucher:innen gibt es den ganzen Tag freien Eintritt und ein abwechslungsreiches Programm. Ein Family Factory Spezial, das Bilderbuchkino mit Lesung zum NEINhorn, die Signierstunde mit Gerhard Haderer, Judith Lava sowie Astrid Langer und Führungen laden beim Eröffnungstag zum Mitfeiern ein.

„ 25 Jahre Karikaturmuseum Krems sind für uns Anlass, die Vielfalt von Karikatur und Satire zu feiern. Ein besonderer Knaller ist die Rückkehr von Gerhard Haderer nach Krems: Erstmals zeigen wir einen Großteil seiner beeindruckenden Ölbilder. Mit dem NEINhorn bieten wir einen Schwerpunkt für die ganze Familie, während 'Fem*flixt!' von Astrid Langer und Judith Lava mit Witz und Scharfsinn einen feministischen Blick auf Satire wirft “, so Direktor Gottfried Gusenbauer und Kuratorin Anna Steinmair vom Karikaturmuseum Krems.

75 Jahre Gerhard Haderer

Zehn Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung kehrt Gerhard Haderer (*1951, Leonding bei Linz) mit einer Jubiläumsschau ins Karikaturmuseum Krems zurück. Anlässlich Haderers 75. Geburtstags ehrt das Museum einen der bedeutendsten satirischen Zeichner im deutschsprachigen Raum. Die bisher umfassendste Würdigung von Haderers Schaffen präsentiert den Künstler als kompromisslosen Satiriker und gesellschaftlichen Aufdecker. Mit feiner Ironie und bitterer Komik entlarvt er die Absurditäten unserer Zeit – von digitaler Selbstverliebtheit bis zu politischer Heuchelei.

Originalzeich­nungen aus seinem kontroversen Buch „Das Leben des Jesus“ aus dem Bestand der Landessammlungen Niederösterreich verdeutlichen Haderers kritischen Blick auf kirchliche Machtstruk­turen. Als Besonderheit reisen Besucher:innen mit seinen beeindruckenden fotorealistischen Ölgemälden durchs Jahr. Vom saftig grünen Wiesenstück über die Laubbläser im Herbst bis zu den winterlichen Schneebrunzern sind die Gemälde erstmals beinahe in ihrer Gesamtheit zu sehen. Mit der „Schule des Ungehorsams“ und dem „Kaktus Cartoon Award“ wird auch Haderers Engagement für künstlerischen Widerstand sichtbar.

Das NEINhorn galoppiert ein

„NEIN!“ war noch nie so charmant! Das Karikaturmuseum Krems widmet dem Publikumsliebling „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn mit einer Familientour und einer Ausstellung – klein, aber oho! – einen Schwerpunkt. Familien erwartet ein vielfältiger Einblick in die im Carlsen Verlag erschienene Kinderbuchreihe: Gezeigt werden Texte und rund 30 Illustrationen aus den drei Büchern „Das NEINhorn“, „Das NEINhorn und der Geburtstag“ und „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“. Farbige Vorzeichnungen und Schwarz-Weiß-Skizzen geben einen spannenden Einblick in den Entstehungsprozess der Kinderbücher.

Vielfältige Mitmach-Stationen laden dazu ein, in die fantasievolle Welt des NEINhorn einzutauchen. Vom gemütlichen Lesesofa, einer grünen Teppichwiese mit rosaroten Sitzfelsen über Hörbücher von Marc-Uwe Kling gelesen, die Herzwald-Wand zum Mitgestalten, das „Schleiterspiel“ im Großformat bis zum „Turm der totalen Tristesse“ entfaltet sich eine Erlebniswelt, in der Wortwitz, Kreativität und gemeinsames Entdecken im Mittelpunkt stehen.

Fun Feminism mit Astrid Langer und Judith Lava

Mit der künstlerischen Zusammenarbeit „Fem*flixt!“ von Astrid Langer und Judith Lava knüpft ein ergänzender Exkurs an die satirische Gesellschaftskritik von Gerhard Haderer an und erweitert diese um aktuelle weibliche Perspektiven. Zwischen Einhornhorde, Zentaurin-Skulptur, rebellischer Dachziegl und Kunstfigur Lili eröffnen Langer und Lava überraschende Perspektiven auf Rollenbilder, Klischees und gesellschaftliche Erwartungen. Mit Humor, Selbstironie und Satire zeigen die beiden, dass Feminismus nicht belehrend sein muss, um zu wirken.

Dieser HADERER. Jubiläumsschau

18.07.2026 – 30.06.2027

Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn

18.07.2026 – 30.06.2027

Fem*flixt! Astrid Langer und Judith Lava. Exkurs #14

18.07.2026 – 30.06.2027

Signierstunde mit Gerhard Haderer, Astrid Langer und Judith Lava

im Anschluss an die Ausstellungseröffnung

18.07.2026, 12.30 – 13.30 Uhr

JUHUU-biläums-Special

18.07.2026, 10.00 – 17.00 Uhr

Mit Bilderbuchkino und Family Factory Spezial zum NEINhorn, Führungen u. v. m.

Eintritt frei

kunstmeile.at/juhuueroeffnung



Artist Talk mit Gerhard Haderer

19.07.2026, 11.00 – 12.00 Uhr

Artist Talk mit Astrid Langer und Judith Lava

07.03.2027, 11.00 – 12.00 Uhr

Karikaturmuseum Krems

Museumsplatz 3

3500 Krems an der Donau

karikaturmuseum.at

Pressemappen:

karikaturmuseum.at/presse

Pressebilder zu Dieser HADERER und Fem*flixt! Astrid Langer und Judith Lava:

https://celum.noeku.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=haderer-femflixt

Pressebilder zu Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn:

https://celum.noeku.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=neinhorn

Bilder der Eröffnung ab 18.07.2026, 18.00 Uhr:

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39684