IDC: Professionelle Reinigungsrobotik tritt in die Skalierungsphase ein

Wien/Shanghai (OTS) -

Der Markt für professionelle Reinigungsrobotik hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Laut dem aktuellen IDC Worldwide Annual Commercial Cleaning Robotics Tracker 2025 stieg der weltweite Absatz kommerzieller Reinigungsroboter im vergangenen Jahr um 83,8 Prozent auf rund 580.000 Einheiten. Das Marktvolumen wuchs damit auf 576 Millionen US-Dollar.

Mit dem starken Wachstum verändert sich nach Einschätzung von IDC auch der Wettbewerb. Stand in den vergangenen Jahren vor allem die Entwicklung leistungsfähiger Einzelgeräte im Mittelpunkt, entscheidet heute zunehmend die Fähigkeit der Hersteller, ein skalierbares Lösungsökosystem aus Software, Service, Support und internationaler Betreuung bereitzustellen.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der IDC-Report Gausium bereits zum fünften Mal in Folge als weltweit führenden Anbieter kommerzieller Reinigungsroboter. Gausium hält einen Anteil von 53 Prozent an den Auslieferungen unter den chinesischen Anbietern auf internationale Märkte, wobei das Unternehmen in verschiedenen Regionen und Anwendungsbereichen führende Positionen einnimmt. Gausium hat damit in der Kategorie kommerzielle Reinigungsroboter den Markt sowohl während der aktuellen Wachstumsphase, als auch in den vorangegangenen Marktzyklen maßgeblich geprägt und die Sparte von einer innovativen Nischentechnologe zu einer etablierten Infrastruktur für professionelles Gebäudemanagement entwickelt.

Das 2013 gegründete Unternehmen konzentriert sich von Anfang an ausschließlich auf Reinigungsroboter für den gewerblichen Einsatz; dank jahrelanger Produktweiterentwicklung, Validierung von Einsatzszenarien und Erfahrung in der weltweiten Bereitstellung konnte es seine Spitzenposition behaupten, während sich die Branche von ersten Pilotprojekten hin zum flächendeckenden Einsatz entwickelte.

Auch in Österreich wird Robotik zum Bestandteil professioneller Reinigungsprozesse

Die internationale Entwicklung spiegelt sich zunehmend auch am österreichischen Markt wider. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, steigender Qualitätsanforderungen und wachsender Effizienzanforderungen setzen immer mehr Unternehmen auf autonome Reinigungslösungen, um Mitarbeitende gezielt zu entlasten und standardisierte Reinigungsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten.

Dazu Ing. Mag. Jürgen Höller, Geschäftsführer Denzel Robotics, Gausium-Vertriebspartner für Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE): „Man könnte sagen, der Markt ist erwachsen geworden. Vor wenigen Jahren stand noch die technische Machbarkeit im Mittelpunkt. Heute sprechen unsere Kunden über Wirtschaftlichkeit, Prozessqualität und Skalierbarkeit. Genau diesen Wandel beschreibt der aktuelle IDC-Report. Autonome Reinigung entwickelt sich zunehmend von einer technologischen Innovation zu einem festen Bestandteil professioneller Gebäudebewirtschaftung – eine Entwicklung, die wir auch in Österreich und den CEE-Märkten deutlich beobachten.“

Referenzprojekte zeigen den Wandel vom Pilotprojekt zum Regelbetrieb

Dass autonome Reinigung den Sprung in den täglichen Betrieb geschafft hat, zeigen zahlreiche Referenzprojekte. Gausium-Roboter reinigen heute unter anderem auf internationalen Verkehrsdrehscheiben wie dem Heathrow Airport in London, am Singapore Changi Airport, bei Handelsunternehmen wie Carrefour, Auchan und Rossmann sowie an Industrie- und Logistikstandorten von Coca-Cola.

Auch in Österreich ist die Technologie bereits in zahlreichen Branchen erfolgreich im Einsatz. Autonome Reinigungsroboter unterstützen heute Unternehmen im Handel, in der Hotellerie, in der Logistik und Industrie sowie in der Verkehrsinfrastruktur. Zu den österreichischen Vorreitern beim Einsatz autonomer Reinigungsrobotik zählen unter anderem Mömax, das InterContinental Wien, das Gut Brandlhof, der Flughafen Salzburg, Eurospar sowie im Intralogistikbereich Toyota Material Handling Austria.

Laut Herstellerangabe vertrauen heute weltweit bereits mehr als 6.500 Kund:innen auf Lösungen von Gausium. Das Unternehmen betreibt damit weltweit die größte Flotte kommerzieller Reinigungsroboter.

Der Wettbewerb verlagert sich auf die Systemebene

Nach Einschätzung von IDC wird künftig nicht die Leistungsfähigkeit einzelner Maschinen über den Markterfolg entscheiden, sondern viel mehr die Fähigkeit der Anbieter, vollständige Robotiklösungen bereitzustellen. Neben Hardware gewinnen künstliche Intelligenz, cloudbasiertes Flottenmanagement, autonome Wartungsfunktionen sowie regionale Serviceorganisationen zunehmend an Bedeutung.

„Die Spitzenposition im IDC-Report ist vor allem Ausdruck des Vertrauens unserer Kunden weltweit. Unser Ziel ist es, leistungsfähige KI, ein umfassendes Portfolio für unterschiedlichste Einsatzbereiche und lokale Servicekompetenz zu verbinden, um den nächsten Entwicklungsschritt der professionellen Reinigungsrobotik aktiv mitzugestalten“ betont Edward Cheng, Gründer und CEO von Gausium.

Mit der zunehmenden Integration künstlicher Intelligenz entwickelt sich die professionelle Reinigungsrobotik von der Automatisierung einzelner Arbeitsschritte hin zu intelligenten Systemen, die komplette Reinigungsprozesse eigenständig planen, koordinieren und kontinuierlich optimieren. Der aktuelle IDC-Report sieht darin die nächste Entwicklungsphase eines Marktes, der sich weltweit zunehmend etabliert.