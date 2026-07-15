Adults Only: in aller Ruhe Wellnessen

Villach (OTS) -

Wir wissen, wo Erwachsene sich am besten erholen können. Die folgenden Wellnessoasen haben außergewöhnliche Konzepte entwickelt, um ungestörte Ruhe, herausragende Kulinarik und harmonische Wellnessmomente zu bieten. Während Ihrer Adults-Only-Auszeit dreht sich alles um Ihr persönliches Wohlbefinden.

Alle Hotels, die wir Ihnen gleich vorstellen, sind Leading Spa Resorts. Das bedeutet, dass sie Wellness auf mindestens Vier-Sterne-Superior-Niveau anbieten und ihr Erholungs-versprechen ganzheitlich umsetzen – vom Spa-Bereich über die Kulinarik und bis hin zur Gastlichkeit und Servicequalität.

Meer Ruhe im Strandhotel Dünenmeer

Das Strandhotel Dünenmeer bietet Ruhesuchenden mit dem „Dünen und Meer Spezial“ ein Arrangement, das die Schönheit der Natur mit kulinarischen Höhepunkten und wohltuenden Wellnessmomenten verbindet. Gäste verbringen vier Nächte mit Genießer-Frühstück im Dünenmeer, werden auf einen Cocktail ihrer Wahl eingeladen und erhalten einen Wellnessgutschein. Wenn Sie sich ein ganz besonderes Highlight für Ihre Adults-Only-Auszeit wünschen, können Sie Genussmomente im Michelin-Stern-Restaurant Ostseelounge dazubuchen. Und natürlich steht Ihnen der 1.500 qm große Wellness- und Spa-Bereich mit Pool, Saunalandschaft und Sportangeboten zur Verfügung.

Dolce Vita in der Villa Toskana in Baden-Württemberg

Warum in die Ferne schweifen? Die Toskana liegt so nah. Die Villa Toskana unmittelbar vor den Toren Heidelbergs ist das größte privat geführte Hotel in der Region Rhein-Neckar. Zum Haus gehören neben über 320 Zimmern und Suiten eine hauseigene Vinothek, ein Concept Store, zwei Restaurants, eine Hotelbar sowie eine Gartenterrasse. Also die ganze Vielfalt von la Dolce Vita an einem Ort erleben!

Auch die Erholung kommt nicht zu kurz! Mit dem Package „Erholung Pur - 2 Nächte“ genießen Gäste ihre Wellness-Auszeit im Deluxe-Zimmer inklusive Zugang zur neuen 3.000 qm großen Wellnesswelt VISTA SPA sowie zum Toskana SPA, Frühstück, Verwöhnkulinarik am Abend und vielem mehr – zwei Übernachtungen ab 387 Ꞓ pro Person.

Summer Special in Nordrhein-Westfalen

Im Landhotel Voshövel finden Ruhesuchende einen Erholungsort inmitten der Natur des Niederrheins. Im 4.000 qm großen Livingroom SPA befinden sich Indoor- und Outdoorpools, Saunen, Dampfbäder und Ruhebereiche. Es gibt zudem ein SPA-Kino für noch mehr entspannte Momente während der Erholungsauszeit. Mit dem „Sommer Special“ sparen Gäste bis zum 31. August 2026 bis zu 15 Prozent. Inklusive sind die Voshövel-Kulinarik, der Eintritt in den Livingroom SPA am Anreisetag ab 15 Uhr, am Abreisetag bis 15 Uhr und wer ein bisschen die Gegend erkunden möchte, kann kostenlos Fahrräder für einen Ausflug in die Natur ausleihen.

Leiser Luxus an der Mosel im Moselschlösschen Spa & Resort

Malerisch die Kulisse, märchenhaft der Name, traumhaft das Versprechen: Die Sommerauszeit im Moselschlösschen Spa & Resort ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die „Auszeit im Sommer“ verspricht eine Pause vom Alltag mit drei Übernachtungen ab Ꞓ 726,- pro Person. Inklusive sind ein reichhaltiges Frühstück, ein 3-Gang-Genussmenü am Abend und viele weitere kulinarische Highlights. Ein Körperpeeling mit Balsam und eine Teilkörpermassage pro Person sorgen für zusätzliche Entspannung.

Das Herzstück des Resorts bildet der 2.500 qm große Wellnessbereich mit Saunawelt und Infinity-Pool, der einen traumhaften Blick auf die Mosel eröffnet. Für wohltuende Erfrischung an warmen Sommertagen sorgen ein Schneeraum, ein Kneippbecken, der perfekte Abschluss eines entspannten Wellnesstages.

Herzmomente und Wald-Wellness in Bayern

Im Wellnesshotel Zum Bräu erleben Gäste eine Auszeit, die spürbar guttut und noch lange in Erinnerung bleibt. Das Adults-Only-Wellnesshotel bietet eine Wellnesslandschaft mit Panorama-Außenpool, Indoorpool, Saunen, Ruhezonen und Relax-Garten mit FKK-Bereich. Die Tage zu zweit lassen sich mit der „Herzmomente“-Pauschale oder mit den „Wald-Wellness Vorteilstagen“ besonders schön gestalten. Die „Herzmomente“ sind ab drei Übernachtungen ab Ꞓ 594,- pro Person buchbar – inklusive Willkommensgruß, Romantikdinner und Paarmassage. Bei den „Wald Wellness Vorteilstagen“ profitieren Gäste vom Vorteilspreis ab Ꞓ 556,- pro Person für vier bis fünf Übernachtungen.

Genusswoche in Obsteig in Tirol

Im Holzleiten Nature Hideaway Tirol urlauben Gäste auf dem Mieminger Sonnenplateau, wo die Uhren langsamer und bewusster ticken. Sie entschleunigen im Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen, atmen im Soledampfbad durch und genießen die wohltuende Ruhe im Energie-Außenpool. Und natürlich werden sie kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt. Wer „Wellness à la carte – 7 Nächte“ bucht, darf sich auf die Holzleiten-Genießerpension plus freuen und erhält pro Person einen Wellnessgutschein im Wert von Ꞓ 150,-. Das Sommer-Package mit sieben Übernachtungen ist ab Ꞓ 1.255,- pro Person buchbar.

Romantische Sommertage im Alpen-Herz in Tirol

Im Romantik & Spa Hotel Alpen-Herz steckt das Versprechen bereits im Namen. Die Sinne werden während des Erholungsurlaubs in eine romantische Welt entführt. Körper und Geist dürfen in aller Ruhe entspannen. Im „Romantic Moments“-Package sind drei Übernachtungen ab Ꞓ 606,- pro Person inkludiert. Zu den „Romantic Moments“ gehören auch die Verwöhnpension, ein romantisch dekoriertes Zimmer, das Kuschel-Frühstück und Amore-Cocktails. Außerdem bekommen Gäste eine Paar-Alpin-Stone-Massage und ein Alpenkräuterbad für zwei.

Zurück zur Natur im Gut Sonnberghof im Salzburger Land

Das Gut Sonnberghof ist ein besonderer Rückzugsort im Nationalpark Hohe Tauern – ein Landeplatz für die Seele. Mit traumhaften Blick auf die Gipfel der Hohen Tauern genießen die Gäste wohltuende Ruhe und unberührte Natur. Ob im großzügigen Indoor- und Outdoor-Swimmingpool, im naturbelassenen Schwimmbiotop mit Bergquellwasser oder im 36 Grad warmen HEAVEN-Pool – hier fällt das Abschalten leicht.

Für das Gefühl purer Entschleunigung bietet das Gut Sonnberghof die „Zurück zur Natur“- Pauschale. Fünf Übernachtungen ab Ꞓ 987,- pro Person inklusive ¾-Genuss, einer wohltuenden Kräuterstempelmassage, einem Kräuterbalsam sowie einem besonderen Extra: Frühstück bereits am Anreisetag und Wellnessgenuss bis zur Abreise sind inklusive. So beginnt die Erholung schon bei der Ankunft und endet erst mit der Heimreise.



Fotos zum Download