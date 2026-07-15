  • 15.07.2026, 08:55:32
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ÖAMTC: Reiseverkehr wird einen Gang zulegen

Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande, Fahrverbote für den Transitverkehr in Salzburg und Tirol, Weiz Rallye

Wien (OTS) - 

Das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden wird am Wochenende weiter ansteigen, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Der Ferienbeginn im einwohnerreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und in Teilen der Niederlande wird nach Erfahrung des ÖAMTC zu einer Überlastung der Nord-Süd-Achsen sorgen. Auch die zweite Urlauberwelle aus Westösterreich wird sich auswirken. Staus werden sich vor allem vor Baustellenbereichen, vor Mautstellen und vor Grenzübergängen bilden, bei schönem Wetter auch auf den Ausflugsstraßen rund um Seen- und Wandergebiete, erwarten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen.

Zwtl.: Potenzielle Staupunkte

  • A1, West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg
  • A2, Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack
  • A9, Pyhrn Autobahn: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld
  • A10, Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen
  • A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel
  • B179, Fernpass Straße: im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Füssen
  • A12, Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden
  • A13, Brenner Autobahn: Innsbruck bis Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke

Zwtl.: Beginnender Rückreiseverkehr Richtung Norden

Die ersten Heimkehrer sorgten bereits am letzten Wochenende für Verzögerungen. Der Club rechnet auch mit einer Zunahme des Verkehrs in Richtung Deutschland. Der Rückreiseverkehr setzt meist gegen Samstagnachmittag ein und wird sich auch im Laufe des Sonntags bemerkbar machen, hier vor allem an den Grenzstellen sowie auf der Fernpassstraße (B179) und der Tauern Autobahn (A10).

Auch wenn das Navi Alternativrouten bei Staus auf den Autobahnen vorschlägt: Beachten Sie bitte die Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Salzburg und Tirol. Für Infos stehen die Verkehrsexpert:innen des ÖAMTC gerne zur Verfügung.

Zwtl.: Rallye Weiz am Freitag und Samstag

Am Freitag, 17.07., und Samstag, 18.07., werden im Großraum Weiz die Sonderprüfungen der Rallye gefahren. Es kommt zu Straßensperren im untergeordneten Straßennetz. Auf der B72 ist wegen des Zuschauerzustroms mit Verzögerungen zu rechnen.

ÖAMTC-Service: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Schluss)
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Telefon: 01 71199 21795
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