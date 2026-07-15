Lückenschluss auf Wiedner Hauptstraße bringt durchgängige 2 km lange Radverbindung von Karlsplatz bis Matzleinsdorfer Platz

Wien (OTS) -

Das Wiener Radwegenetz ist entscheidend gewachsen: Der 250 Meter lange Lückenschluss in der Wiedner Hauptstraße zwischen Johann-Strauß-Gasse und Hartmanngasse ist fertig! Dieser 2. Teil schließt an den 2024 errichteten 1. Teil des Zwei-Richtungs-Radweg vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse an und verbindet ihn mit den ab der Hartmanngasse anschließenden Ein-Richtungs-Radwegen weiter bis zum Matzleinsdorfer Platz. Damit steht Wiens Radler*innen nun eine mehr als zwei Kilometer lange, durchgängige und sichere Radverbindung zwischen Karlsplatz und Matzleinsdorfer Platz zur Verfügung, die den 1., 4., 5. und 10. Bezirk miteinander verbindet. Von der Umgestaltung profitiert jedoch nicht nur der Radverkehr: Neue Bäume und zusätzliche Grünflächen sorgen für mehr Begrünung, Entsiegelung und Kühlung entlang der Wiedner Hauptstraße und werten das Grätzl nachhaltig auf. Planungsstadträtin Ulli Sima, Lea Halbwidl, Bezirksvorsteherin von Wieden, Michael Luxenberger, Bezirksvorsteher von Margareten und NEOS Klubvorsitzende Selma Arapović haben heute den neuen Radweg bei einer gemeinsamen Fahrt getestet.

„Seit dem Start unserer große Radwegoffensive haben wir das Radwegenetz in Wien deutlich ausgebaut – 100 km neue Radinfrastruktur sind bereits entstanden. Dabei spielen Lückenschlüsse wie hier in der Wiedner Hauptstraße eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, neue durchgängige und sichere Querverbindungen zu schaffen. Hier ist nicht nur eine komfortable 2 km lange neue Radachse entstanden. Unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ haben wir auch für umfassende Begrünung und mehr Aufenthaltsqualität gesorgt, von der alle etwas haben – insgesamt gibt es in der Wiedner Hauptstraße nach ihrer klimafitten Umgestaltung nun 20 neue Bäume und rund 1.500 qm neue zusätzliche Grünflächen!“, freut sich Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.



„Leitungsarbeiten sind regelmäßig notwendig, um unsere Infrastruktur zu erhalten. Mit der Wiedner Klimastrategie nutzen wir Routinearbeiten, um kostengünstig neue Straßenbäume und Verbesserungen im Fuß- und Radverkehr umzusetzen. Der notwendige Tausch von Wasserleitungen auf der Wiedner Hauptstraße und in der Johann-Strauß-Gasse im Vierten wurde dadurch zu einem Impuls für 14 neue Bäume, 7 Hochstammsträucher, neue Trinkbrunnen, Gehsteigvorziehungen und 250 Meter neuen Radweg. Trotz knapper Budgets schaffen wir so konsequent weitere neue Grünoasen auf der Wieden“, so Lea Halbwidl, Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks.

Der Margaretner Bezirksvorsteher Michael Luxenberger betont: „Der zweite Abschnitt des Radwegs auf der Wiedner Hauptstraße ist ein echter Gewinn für alle, die in Margareten mit dem Fahrrad unterwegs sind. Durch die durchgängige Trennung von Rad- und Kfz-Verkehr ist die Innenstadt für kleine und große Radler*innen komfortabel erreichbar. Mit der Anschlussverbindung durch den Rudolf-Sallinger-Park sorgen wir außerdem dafür, dass der neue Radweg lückenlos aus den Grätzln erreichbar ist. Doch nicht nur der Radverkehr gewinnt: Die drei neuen Bäume an der Kreuzung zur Blechturmgasse bringen Abkühlung ins dicht besiedelte Margareten. Sie sind erst der Anfang der weiteren Aufwertung der Wiedner Hauptstraße im fünften Bezirk. Im kommenden Jahr setzen wir mit neuen Grünflächen und Sitzbänken an drei Hitze-Hotspots weitere Schritte für mehr Aufenthaltsqualität.“



NEOS-Klubobfrau Selma Arapović: „Mit dem Lückenschluss vom Matzleinsdorfer Platz bis zum Karlsplatz haben wir eine sichere, durchgehende Achse geschaffen, die das Radfahren einfach und komfortabel macht. Gleichzeitig sorgen neuen Bäume und zusätzlichen Grünflächen für mehr Schatten, Abkühlung und Lebensqualität - genau das, was eine lebendige Wiedner Hauptstraße im Sommer braucht, damit Menschen hier gerne aktiv unterwegs sind und sich wohlfühlen.“

Neuer Zwei-Richtungs-Radweg sorgt für mehr Fahrkomfort und Sicherheit

Die Wiedner Hauptstraße stellt eine wichtige Verkehrsverbindung vom Karlsplatz am Ring bis zum Matzleinsdorfer Platz dar. Im Zuge der klimafitten Neugestaltung entstand bereits mit Ende 2024 ein breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse auf rund 1,2 Kilometern.

Diese TOP-Radverbindung wurde nun fortgesetzt: In den vergangenen Monaten wurde der bislang bestehende Mehrzweckstreifen auf der stadteinwärts führenden Seite zwischen Hartmanngasse und Johann-Strauß-Gasse durch einen 250 Meter langen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg ersetzt. Der Mehrzweckstreifen stadtauswärts ist erhalten geblieben, um dem Radverkehr ein zweimaliges Queren der Wiedner Hauptstraße zu ersparen. Zusätzlich sorgen angepasste Schutzwege und Radfahrer*innenüberfahrten für mehr Sicherheit und zusätzlichen Komfort beim Radfahren.

Begleitend dazu wurden gleich zwei Anschlussverbindungen geschaffen: Ab sofort ist die Durchfahrt beim Rudolf-Sallinger-Park in beide Richtungen nutzbar, wodurch man auch aus der Stolberggasse noch komfortabler zum verlängerten Zwei-Richtungs-Radweg in der Wiedner Hauptstraße kommt. Mit der optimierten Verbindung in die Hartmanngasse ist auch eine sichere Weiterfahrt in das Herz von Margareten gesichert.

Viel zusätzliche Begrünung und Kühlung machen die Wiedner Hauptstraße klimafit

Auch die Begrünung erhält einen besonderen Stellenwert: Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ wurden in diesem 2. Abschnitt der Wiedner Hauptstraße die Bestandsbäume um neun weitere Bäume sowie sieben zusätzliche Hochstammsträucher ergänzt. Diese wurden nicht nur in der Wiedner Hauptstraße verpflanzt, sondern fanden auch in den Kreuzungsbereichen der Johann-Strauß-Gasse, der Trappelgasse und der Blechturmgasse Platz. In der Johann-Strauß-Gasse erfolgt die Pflanzung eines Baumes und eines Hochstammstrauches im Herbst dieses Jahres. Die zusätzliche Begrünung in Form von Bäumen, Sträuchern und Grünflächen sorgt für ein spürbar angenehmes Mikroklima, eine höhere Aufenthaltsqualität und angenehme Kühlung in den heißen Sommermonaten. Ein neuer Trinkbrunnen sorgt für zusätzliche Erfrischung. Zudem werden in den kommenden Wochen noch 5 zusätzliche Radbügel aufgestellt.

Auch der 1. Abschnitt vom Karlplatz bis Johann-Strauß-Gasse wurde bereist umfassend begrünt: Die alte Baumallee mit ihren 135 großkronigen Bäumen blieb dort vollständig erhalten und wurde um 11 zusätzliche Bäume erweitert. Dazu kamen neue Sträucher und Gräserbeete – zu den rund 100 bestehenden Grünflächen und Staudenbeeten wurden etwa 30 neue ergänzt. In Summe entstanden im 1. Abschnitt 1.300 Quadratmeter neue Grünflächen, 700 Quadratmeter wurden entsiegelt und mit sickerfähigem Pflaster ausgestattet.

Insgesamt wurden damit in der Wiedner Hauptstraße in beiden umgestalteten Abschnitten 1.500 qm neue Grünflächen geschaffen und 20 neue Bäume gepflanzt. Ab sofort können Fußgänger*innen hier nun unter 166 Bäumen flanieren und auf 34 Sitzgelegenheiten ausruhen. 3 Trinkbrunnen und 2 Nebelstelen sorgen für Erfrischung.

In der Station Johann-Strauß-Gasse der Linien 1, 62 und der Badner Bahn ermöglicht ab sofort zudem ein neuer begrünter Unterstand angenehmere Wartezeiten.

Wien baut das Radwegenetz 2026 konsequent weiter aus

Im sechsten Jahr in Folge setzt die Stadt Wien ihre Radweg-Offensive fort: Mit 33 neuen Projekten und rund 12,5 Kilometern neuer Radverkehrsinfrastruktur wird das Hauptradwegenetz auch 2026 konsequent ausgebaut. Der besondere Fokus liegt heuer auf der Weiterführung großer Radachsen und auf Lückenschlüssen.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte zu allen Projekten auf fahrradwien.at

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