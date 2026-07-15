Mühlviertler Top-Hotels bündeln ihre Kräfte

Mühlviertel (OTS) -

Zehn Vier-Sterne- und Vier-Sterne-Superior-Hotels bündeln ihre Kräfte unter dem Titel „Superior Hotels Mühlviertel“. Ziel der freiwilligen Kooperation ist es, die Region gemeinsam zu vermarkten, neue Zielmärkte zu erschließen und die Interessen der Mühlviertler Hotellerie geschlossen zu vertreten.

Zur Allianz gehören das Hotel Almesberger, das Hotel AVIVA, das Genießer- & Wellnesshotel BERGERGUT, das Spa Hotel Bründl, das Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden, das Impulshotel FREIGOLD, das Hotel Guglwald, das INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel, der Königswieser Hof und der Loxone Campus.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen gemeinsame Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sowie die Entwicklung abgestimmter Angebote. Ein weiterer Schwerpunkt ist die gemeinsame Ansprache ausgewählter Herkunftsmärkte. Vor allem im benachbarten Tschechien sehen die Betriebe Potenzial, das Mühlviertel stärker als hochwertige, vielseitige und gut erreichbare Urlaubsregion zu präsentieren.

Auch in den Bereichen Aus- und Weiterbildung werden die Mitgliedsbetriebe enger zusammenarbeiten. Gemeinsame Schulungen, der Austausch von Wissen und die Entwicklung neuer Formate sollen dazu beitragen, Qualität und Arbeitgeberattraktivität langfristig zu stärken.

Die Qualitätsallianz Superior Hotels Mühlviertel vertritt die Interessen der regionalen Hotellerie und bringt wichtige Anliegen gegenüber Entscheidungsträgern gemeinsam voran. Zugleich setzen die zehn Betriebe ein klares Zeichen für stärkere Zusammenarbeit, gemeinsame Marktaktivitäten und mehr internationale Sichtbarkeit des Mühlviertels.