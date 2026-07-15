Versiegelte Qualität und neue Kapazitäten: Murexin stärkt Standort Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) -

Mit Investitionen von mehr als einer halben Million Euro treibt Murexin die Modernisierung seines Produktionsstandorts in Wiener Neustadt voran. Ein neues Werkzeug ermöglicht die automatisierte Versiegelung von Parkettklebern, während die hochflexible „Murexin Flexline“ zusätzliche Abfüllvarianten für Kanister und Flaschen schafft. Damit verbessert der Spezialist für bauchemische Produkte die Lagerstabilität der Parkettkleber MSK 509+ und MSK 511 und baut die Abfüllkapazitäten für Grundierungen aus allen Produktbereichen sowie für Spezialprodukte aus.

Schutzfolie sichert gleichbleibende Produktqualität

Die bestehende automatische Eimer-Abfüllanlage wird um ein neues Werkzeug ergänzt, das die automatisierte Aufbringung einer Aluminium-Schutzfolie ermöglicht. Unmittelbar nach dem Befüllen wird die Folie auf den Kübel aufgebracht und unter Stickstoffatmosphäre luftdicht verschweißt. So bleiben die Parkettkleber MSK 509+ und MSK 511 zuverlässig vor Luftkontakt geschützt.

Neue Kapazitäten für Grundierungen und Spezialprodukte auf der „Murexin Flexline“

Derzeit nimmt Murexin am Standort Wiener Neustadt die neue „Murexin Flexline“ in Betrieb, eine vollautomatische Abfüllanlage für Flaschen und Kanister. Sie wird vor allem für Grundierungen sowie für Produkte der Farb- und Beschichtungstechnik eingesetzt. Zehn unterschiedliche Gebindetypen können auf einer Linie effizient und bedarfsgerecht abgefüllt werden. Mit einer Leistung von bis zu 800 Einheiten pro Stunde erhöht die Anlage die Abfüllkapazitäten deutlich. Gleichzeitig ermöglicht sie die flexible Verarbeitung eines breiten Produktspektrums. Die Abfüllmengen reichen von 250 Gramm bis zehn Kilogramm.

Die Farb- und Beschichtungstechnik bietet Fachbetrieben vielfältige Lösungen für die Gestaltung und dauerhafte Beschichtung von Oberflächen. Voraussetzungen dafür sind ein passender Systemaufbau und eine professionelle Untergrundvorbereitung mit Produkten aus dem Murexin Sortiment. Mit der neuen Anlage baut Murexin die Produktionsmöglichkeiten in dieser wachsenden Sparte gezielt aus.

„ Mit diesen Investitionen stärken wir den Standort Wiener Neustadt dort, wo Qualität und Kundennutzen unmittelbar zusammenkommen: bei der sicheren Abfüllung unserer Produkte, bei der Flexibilität unseres Sortiments und bei verlässlichen Abläufen. Die neue Versiegelung schützt die Qualität unserer Parkettkleber vom Abfüllen bis zur Anwendung. Gleichzeitig schaffen wir mit der ‚Murexin Flexline‘ zusätzliche Möglichkeiten für Grundierungen aus allen Produktbereichen sowie für die wachsende Farb- und Beschichtungstechnik“, erklärt Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Die aktuellen Maßnahmen sind Teil der laufenden Weiterentwicklung des Produktionsstandorts Wiener Neustadt. Mit dem Investitionsvolumen von mehr als einer halben Million Euro schafft Murexin zusätzliche Flexibilität in der Produktion und stärkt die zuverlässige Versorgung von Fachbetrieben mit praxistauglichen Systemlösungen – in Österreich ebenso wie in den Exportmärkten.

Über Murexin GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 1.500 Artikel in den Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik.

Mit mehr als 450 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Die Murexin Gruppe gehört zur Schmid Industrieholding, die im Jahr 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte.