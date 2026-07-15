Termine am 15. Juli in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.30 Uhr, Medienpräsentation mit u. a. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zu „Schubert Geburtshaus Neu: Pläne für Sanierung und neuer Dauerausstellung“ (9., Nußdorfer Straße 54) (Schluss) red

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