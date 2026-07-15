  • 15.07.2026, 07:00:34
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Bundesheer im Assistenzeinsatz bei Waldbrandbekämpfung

Drei Hubschrauber unterstützen Löscharbeiten in Tirol

Bundesheer im Assistenzeinsatz bei Waldbrandbekämpfung
Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 14. Juli, wurde das Bundesheer von der Landeswarnzentrale Tirol zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in Wildermieming angefordert. Seit den Nachmittagsstunden stehen ein Transporthubschrauber Agusta Bell 212, ein AW169 „Lion“ sowie ein S70 „Black Hawk“ im Assistenzeinsatz und unterstützen die zivilen Einsatzkräfte aus der Luft.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Bekämpfung von Waldbränden erfordert ein rasches und entschlossenes Handeln. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten gemeinsam mit den Einsatzorganisationen einen wichtigen Beitrag, um Menschen, Infrastruktur und Natur bestmöglich zu schützen. Ich danke allen eingesetzten Kräften für ihren engagierten und professionellen Einsatz.“

Der Agusta Bell 212 ist ein mittlerer Transporthubschrauber mit einer Kapazität von bis zu 14 Personen. Dank Seilwinde und Außenlasthaken kann er vielseitig eingesetzt werden und eignet sich besonders für Transport- und Unterstützungsaufgaben. Der Hubschrauber AW169 „Lion“ ist speziell für Einsätze im alpinen Gelände ausgelegt und verfügt auch in großen Höhen über ausreichende Leistungsreserven. Bei der Waldbrandbekämpfung kann er zwei- bis dreimal so viel Wasser transportieren wie die Alouette III. Der S70 „Black Hawk“ ist ein Hubschrauber mit einer Kapazität von bis zu 20 Personen beziehungsweise rund vier Tonnen Nutzlast. Im Notfall können allerdings bis zu 25 Personen aufgenommen werden.

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Telefon: +43 664-622-1005
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Website: http://www.bundesheer.at
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