FPÖ - Nepp zu den erschütternden Vorwürfen gegen Marktamt-Chef: Sima trägt volle Verantwortung

Wien (OTS) -

„Die gegen den Leiter des Wiener Marktamts erhobenen Vorwürfe machen fassungslos. Sollten sich diese Anschuldigungen bestätigen, wäre das ein beispielloses Führungsversagen innerhalb der Stadt Wien“, zeigt sich Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp erschüttert.

Besonders schwer wiegt laut Nepp der Umstand, dass die Vorfälle Medienberichten zufolge seit Jahren bekannt und teilweise sogar aktenkundig gewesen sein sollen. „Wenn Hinweise über einen derart langen Zeitraum vorlagen und dennoch nichts unternommen wurde, stellt sich die Frage, wer hier bewusst weggesehen hat. Stadträtin Ulli Sima hätte längst handeln, den Verantwortlichen seines Amtes entheben und eine umfassende Untersuchung veranlassen müssen.“

Nepp fordert nun eine lückenlose und unabhängige Aufklärung aller Vorwürfe sowie die Offenlegung, seit wann welche Stellen innerhalb der Stadt Wien über die Missstände informiert waren.