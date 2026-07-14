Stärkung der Polizei geht weiter: 155 Polizistinnen und Polizisten für Tirol angelobt und ausgemustert

Wien (OTS) -

Am 14. Juli 2026 wurden im Sport- und Veranstaltungszentrum Imst 155 Polizistinnen und Polizisten im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair, Bürgermeister Stefan Weirather, zahlreichen weiteren Ehrengästen sowie Familien und Freunden der angelobt oder ausgemustert.

"Gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten sind das Fundament dafür, dass Österreich zu den sichersten Ländern der Welt zählt. Wir werden die Stärkung der Polizei auch in Zukunft konsequent fortsetzen“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

„Mit der Angelobung der neuen Grundausbildungskurse und den Lehrgangsabschlüssen feiern wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein im Leben der Absolventinnen und Absolventen, sondern auch den verantwortungsvollen Beginn ihres Dienstes an der Gesellschaft“, sagte Sicherheitslandesrätin Astrid Mair.

Landespolizeidirektor Tomac ergänzte: „Die 155 der heute hier angetretenen Polizistinnen und Polizisten machen eindrucksvoll deutlich, dass die wichtigsten Investitionen der Polizei jene in ihre Polizistinnen und Polizisten, deren Aus- und Fortbildung vor allem aber auch in deren Arbeitsbedingungen und Sicherheit sind.“

67 neue und 40 dienstführende Polizistinnen und Polizisten für Tiroler Polizei

Im Rahmen der Feier wurden 48 Polizeischülerinnen und Polizeischüler aus zwei Grundausbildungslehrgängen angelobt – sie haben kürzlich ihre zweijährige Ausbildung im Bildungszentrum Absam begonnen und werden auf die vielseitigen Herausforderungen des Polizeiberufs vorbereitet und ausgebildet.

Von den insgesamt 107 Absolventinnen und Absolventen schlossen 67 – darunter 36 Polizisten und 31 Polizistinnen – ihre Grundausbildung erfolgreich mit der Dienstprüfung ab und verstärken bereits Tirols Polizeiinspektionen.

Weitere 40 Polizeibedienstete (28 Polizisten und 12 Polizistinnen), die bereits über mehrjährige Erfahrung im Außendienst verfügen, beendeten ihre Ausbildung zu dienstführenden Beamten erfolgreich. Sie werden die Dienststellen als Führungskräfte verstärken.

Noch im Herbst sind in ganz Österreich – auch in Tirol – weitere Aufnahmen für die Polizei-Grundausbildung geplant. Die Bewerberzahlen für den Polizeiberuf befinden sich auf Rekordniveau.