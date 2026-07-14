  • 14.07.2026, 14:11:33
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Camping-Abenteuer 2.0 - Das Lustige Taschenbuch geht in die nächste Runde!

Cover LTB Camping 2 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Nach dem großen Erfolg der Sonderausgabe Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Camping" (Band 1) geht das Outdoor-Abenteuer in die nächste Runde: Mit dem Band zwei von LTB "Camping" warten ab dem 21. Juli 2026 viele Geschichten voller Lagerfeuerromantik, Sternenhimmel und spannenden Outdoor-Abenteuern auf alle Campingfans und LTB-Liebhaber.

Damit liefert Egmont Ehapa Media erneut jede Menge Lesespaß für den Urlaub oder die Auszeit zwischendurch. Mit dabei ist unter anderem Outdoor-Experte Indiana Goof, der aus gutem Grund das Indoor-Zelten für sich entdeckt hat. Das Fähnlein Fieselschweif stellt sich hingegen einem ganz besonderen Abenteuer und wagt sich ins "Zeltlager des Grauens", um am legendären B.A.M.M.E.L.-Wettbewerb teilzunehmen. Die mutigen Pfadfinder Tick, Trick und Track beweisen nicht nur Teamgeist und Furchtlosigkeit, sie teilen außerdem zahlreiche Survival-Tipps und Ideen für unvergessliche Abende am Lagerfeuer. Einen völlig anderen Campingstil pflegen dagegen Dagobert Ducks milliardenschwere Kollegen: Mit luxuriösem Camp-Palais, opulenter Ausstattung und allem erdenklichen Komfort sind sie weit von echter Camping-Leidenschaft entfernt und zelebrieren feinstes Glamping, sehr zum Vergnügen der Leserinnen und Leser.

LTB-Verleger Jörg Risken zum neuen Camping-Abenteuer:

"Camping und Caravaning sind nach wie vor starke Trendthemen. Das hat uns schon der große Erfolg des ersten Bandes von LTB "Camping" gezeigt. Wir freuen uns daher riesig, mit dem zweiten Band von LTB "Camping" den Wunsch unserer Leserschaft nach einer Fortsetzung zu erfüllen."

Das "LTB Camping 2" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, CH: SFR 14.90) ist ab dem 21. Juli 2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Mit abenteuerlichen Geschichten und jeder Menge Humor sowie zehn praktischen Tipps und Ideen für noch mehr Spaß in der Natur ist das LTB "Camping 2" die perfekte Urlaubslektüre und gehört in jedes Reisegepäck.

Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare und Interviewtermine mit dem LTB-Verleger Jörg Risken, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt

Anja Adam
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Egmont Ehapa Media GmbH
Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Mobil: +49 (0)16097416569
E-Mail: [email protected]

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