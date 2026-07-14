  • 14.07.2026, 13:42:03
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Surfdays in Pörtschach und Velden: So sieht moderne Freizeit-Infrastruktur in Kärnten aus!

Surf-Erlebnis begeistert Profis, Familien und Zuschauer

die mobile Surfwelle steht bis 19. Juli im Kurpark Velden & wandert dann weiter nach Reifnitz (bis 09. August) und Bodensdorf am Ossiacher See (bis 30. August)
Velden am Wörthersee (OTS) - 

Am 12. Juli fand der erste Surfdays Jam in Velden am Wörthersee im bekannten Kurpark im Herzen der Gemeinde statt.

Bei der Surfdays-Anlage wird auf einem durch Pumpen erzeugten Wasserfilm – dem sogenannten Flow – gesurft. Die innovative Infrastruktur ermöglicht unabhängig von Wind und Wellen echtes Surf-Feeling und begeistert Anfänger ebenso wie erfahrene Boardsportler.

Beim Opening zeigten zahlreiche Top-Athleten aus der heimischen Boardsport-Szene ihr Können. Neben dem Kärntner Flowrider-Local-Hero Christoph Augsten waren unter anderem die Wakeboard- und Wakesurf-Athleten Anton Hofer, Mona Salmina, Julia Wachter, Magdalena Sintschnig (Wakeboard-Staatsmeisterin Jugend) sowie Nico Juritsch (Gesamtsieger Wakeboard Austria Tour) mit dabei.

Auch Sportler aus anderen Disziplinen wie Freeskier Niki Sagmeister, Nachwuchs-Snowboarderin Emilia Piber sowie Skateboarder und Surfer Fabian Holzinger nutzten die Gelegenheit für spektakuläre Sessions.

Neben den Profis stand vor allem der Spaß für alle im Mittelpunkt: Bei Fun-Challenges konnten Zuschauer Preise gewinnen und anschließend selbst die Welle testen – egal ob Anfänger oder Boardsport-Profi. Gemeinsam mit den Local Heroes wurde gesurft, ausprobiert und viel gelacht.

Die mobile Surfdays-Anlage ist österreichweit erstmals unterwegs und macht nach den Stopps in Velden und Pörtschach noch Station im Seebad Bodensdorf am Ossiacher See, wo sie bis zum Ferienende genutzt werden kann.

Die Surf- und Boardsport-Community Kärntens ist sich einig: Das war ein erfolgreiches Event und ein wichtiger Schritt Richtung moderner, ganzjährig nutzbarer Surf-Infrastruktur.

Die Tourismusregion Wörthersee-Rosental möchte Kärnten als modernes Boardsport- und Wassersportland weiterentwickeln. Ziel ist es, langfristig zwei bis drei größere Surf- bzw. Riversurfanlagen ins Bundesland zu holen, die nahezu ganzjährig mit echten Surfboards genutzt werden können.

„Wir wollen Kärnten als modernes Boardsport- und Wassersportland weiterentwickeln und neue Impulse setzen. Solche Anlagen schaffen neue Möglichkeiten für Einheimische, Vereine, Nachwuchs und Gäste. Surfen passt einfach perfekt zum wasserreichsten und südlichsten Bundesland Österreichs“, so Patrick Rauter, vom Wörthersee Rosental Tourismus und Initiator der Idee.

"Surfen begeistert weltweit Millionen Menschen und steht für Lifestyle, Bewegung und Gemeinschaft. Genau diese Begeisterung wollen wir auch am Wörthersee spürbar machen. Unser Ziel ist es, insbesondere junge Menschen für den Wassersport zu gewinnen und ihnen neue, unvergessliche Erlebnisse zu bieten" ergänzt Peter Peschel, GF der Region Wörthersee-Rosental.

Weitere Infos und Tourdaten der Surfdays finden Sie hier: https://www.woerthersee.com/den-woerthersee-erleben/wassersport/surfdays

Rückfragen & Kontakt

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Patrick Rauter, MSc.
Telefon: 0043 4274 38288 24

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