Innovative Abfalllösung im QUADRILL

Taufkirchen a. d. Trattnach (OTS) -

Mit der Eröffnung des QUADRILL in Linz, einem Immobilienprojekt der BODNER Gruppe, ist rund um die Tabakfabrik ein neues, modernes Stadtquartier entstanden. Der Nutzungsmix aus Büroflächen, Hotel, Wohnungen, Handel und Gastronomie bringt täglich unterschiedlichste Abfallmengen mit sich – und damit hohe Anforderungen an eine saubere, effiziente und nachvollziehbare Abfallentsorgung.

Das fertiggestellte Areal umfasst rund 3.000 m² Handelsflächen, davon etwa 1.000 m² für Gastronomie, 18.000 m² Büroflächen sowie 8.400 m² Wohnfläche. Markantes architektonisches Highlight ist der 109 Meter hohe QUADRILL Tower. Für die Entsorgung kommt dort der MULTIPRESS ECO von PÖTTINGER Entsorgungstechnik zum Einsatz – ein innovatives System, das Abfall direkt vor Ort sammelt, verdichtet und die eingebrachten Mengen transparent erfasst.

„ Mit dem MULTIPRESS ECO zeigen wir, wie moderne Abfallentsorgung heute funktionieren kann: sauberer, effizienter und transparenter. Gerade in stark genutzten Stadtquartieren braucht es Lösungen, die den Alltag für Betreiber, Nutzerinnen und Nutzer sowie die Entsorgung spürbar erleichtern “, erklärt Dipl.-Ing. Maximilian Pöttinger, Geschäftsführer von PÖTTINGER Entsorgungstechnik.

Durch das geschlossene und kompakte System werden Abfälle geordnet gesammelt. Überfüllte Behälter, lose Abfälle rund um Sammelstellen und zusätzlicher Reinigungsaufwand können dadurch reduziert werden. Gleichzeitig sorgt die Verdichtung im Presscontainer dafür, dass größere Mengen aufgenommen werden können. Dadurch sind weniger Entleerungen und weniger Entsorgungsfahrten notwendig.

Ein weiterer Vorteil ist die transparente Abrechnung. Durch die integrierte Wiege- und Identtechnik können Abfallmengen nachvollziehbar erfasst und verursachergerecht zugeordnet werden. Im QUADRILL ermöglicht der MULTIPRESS ECO damit eine faire Abrechnung für unterschiedliche Nutzergruppen – von den Bewohnerinnen und Bewohnern der insgesamt 175 Wohneinheiten über Hotel und Gastronomie bis hin zu Handel und weiteren gewerblichen Nutzungen.

Der Einsatz im QUADRILL zeigt, wie moderne Entsorgungstechnik in Gebäuden und Stadtquartieren umgesetzt werden kann. Der MULTIPRESS ECO ist bereits von Melbourne bis Dublin in vielen Städten und Gemeinden im Einsatz und steht für eine neue Generation kommunaler und urbaner Infrastruktur: weniger Reinigungsaufwand, weniger Transporte und mehr Transparenz bei der Abrechnung.