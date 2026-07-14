So wird die „Starnacht aus der Wachau“ am 19. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Glanzvoller Abschluss des „Starnacht“-Jahres: Vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region mit ihrem einzigartigen Ambiente begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 19. September 2026, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder zur „Starnacht aus der Wachau“. Beim diesjährigen Saisonfinale in Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau stehen dabei u. a. Unheilig, Nino de Angelo, Marina Marx, Julia Buchner, Josh., Lucas Fendrich und Thorsteinn Einarsson auf der Bühne – eingebettet zwischen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein.

Bei der Pressekonferenz zur Show gab es heute, am Dienstag, dem 14. Juli, im Schlosshotel Dürnstein Details zur diesjährigen „Starnacht aus der Wachau“. Mit dabei waren u. a. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, „Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch (ip media) und Bernhard Schröder, GF Donau Niederösterreich Tourismus. Einen Ausblick auf den musikalischen Abend lieferte Lucas Fendrich, der seinen neuen Song „MEIER“ zum ersten Mal bei der Pressekonferenz präsentierte. Der Sänger feiert in der Wachau seine „Starnacht“-Premiere.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die ,Starnacht aus der Wachau‘ macht Lust auf mehr – auf mehr Musik, mehr Wachau und mehr Niederösterreich. Wer dieses einzigartige Zusammenspiel aus internationalen Stars, einer beeindruckenden Kulisse an der Donau und herzlicher Gastfreundschaft erlebt, möchte immer wiederkommen. Genau das macht die ,Starnacht‘ so besonders: Sie begeistert nicht nur an einem Abend, sondern weckt die Freude, unsere Region zu entdecken – beim Heurigen, auf den Rad- und Wanderwegen oder schon bald beim Weinherbst. Die ‚Starnacht‘ ist weit mehr als ein Event – sie ist eine Einladung, Niederösterreich immer wieder neu zu erleben.“

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Die ‚Starnacht aus der Wachau‘ ist im ORF Niederösterreich weit mehr als ein fixer Termin im September – sie ist jedes Mal aufs Neue ein besonderes Highlight. Mit Berichten in all unseren Medien sind wir ganz nah dran, begleiten die besonderen Momente rund um das Event, treffen Künstlerinnen und Künstler zum Gespräch und erleben gemeinsam mit unserem Publikum die Stimmung im einzigartigen Wachauer Ambiente.“

ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger: „Die ‚Starnacht aus der Wachau‘ ist jedes Jahr das glanzvolle Finale der ‚Starnacht‘-Saison. Ich freue mich auch heuer wieder auf ein hervorragendes Line-up mit dem bewährten Mix, der die ‚Starnächte‘ auszeichnet, gepaart mit der beeindruckenden Wachauer Kulisse vor Schloss Dürnstein. Beste Stimmung beim Publikum vor Ort und vor den Bildschirmen ist also garantiert. Besonders erfreulich ist auch die erneute Kooperation mit dem MDR, der als unser verlässlicher Partner dieses besondere Live-Open-Air-Erlebnis auch für das deutsche Publikum zugänglich macht.“

„Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch: „Für uns als Veranstalter gibt es keinen schöneren Saisonabschluss. Das Weltkulturerbe als Kulisse zu erleben, berührt uns jedes Jahr aufs Neue. Ich bedanke mich herzlich beim Land Niederösterreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, beim ORF und all unseren Partnern und Sponsoren.“

Bernhard Schröder, GF Donau Niederösterreich Tourismus: „Die ‚Starnacht‘ eröffnet die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich – den Weinherbst. Wir freuen uns, unseren Gästen in dieser großartigen Zeit die Winzer, die Gastronomie und vor allem die wunderschönen Landschaften Niederösterreichs zu zeigen. Die ‚Starnacht‘ ist dabei nicht nur der Auftakt zu dieser für uns so wichtigen Saison, sondern auch ein unbezahlbares Schaufenster in die Welt: Millionen sehen, wie schön es bei uns ist.“

Programm des ORF Niederösterreich zur „Starnacht aus der Wachau“

Der ORF Niederösterreich berichtet bereits im Vorfeld der „Starnacht aus der Wachau“ in all seinen Medien über die Vorbereitungen – auf Radio NÖ, in „NÖ heute“, auf noe.ORF.at und seinen Social-Media-Kanälen. Einige der Stars sind schon vor der Show bei Radio NÖ zu Gast. Am 19. September wird die „Starnacht aus der Wachau“ parallel zum TV live auf Radio Niederösterreich übertragen. Vor dem Einlass in die „Starnacht“-Arena gibt es vor Ort eine kulinarische Meile mit Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich. Auf der Radio-NÖ-Bühne wird u. a. eine Trachtenmodeschau präsentiert. Außerdem gibt es für die Besucherinnen und Besucher am Gelände zahlreiche Gastronomiestände mit feinster Wachauer Kulinarik.

ORF-Technik: Hochmoderne Produktions- und Übertragungsmethoden

Wenn sich die Stars in der Wachau ein Stelldichein geben und ihre fulminanten Showacts präsentieren, dann sorgt das hochmoderne Multi-Kamera-Setup der ORF-Technik dafür, dass auch das Publikum zu Hause oder unterwegs die besten VIP-Plätze hat und die „Starnacht“ aus allen erdenklichen Perspektiven miterleben kann. So fangen insgesamt 16 Kameras den Event, die Künstler:innen und die Show-Acts aus den verschiedensten Blickwinken ein und liefern u. a. mit speziellen Kamerasystemen wie Steadicam, Kransystem und Drohne beeindruckende Bilder. Der HD-Übertragungswagen dient mit seiner modernen IP-Technologie als operative Schnittstelle für das Bild-, Ton- und Datenmanagement und steuert die technischen Abläufe, um den Event in exzellenter HD-Qualität für das lineare TV ebenso wie für das Streaming zu übertragen.

Die Starnacht live und on demand auf ORF ON

Auf ORF ON können Fans bei der „Starnacht“ auch wieder via Live-Stream dabei sein – sei es im Auto, in den Öffis oder im Schanigarten. Und das für 30 Tage bereitgestellte Video-on-Demand macht es möglich, die schönsten Momente des Events auch im Nachhinein zu genießen.

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung: „Die Aufgabe, die wir als ORF-Technik sehr gerne seit vielen Jahren übernehmen, ist es, die Magie dieses Abends, seiner Stars und ihrer Musik mit unseren hochmodernen Produktionsmethoden einzufangen und auf Flatscreens im Wohnzimmer, ins Web und auf die Apps zu bringen.“

Die „Starnächte“ und „Wenn die Musi spielt“ bis 2028 weiter im ORF zu sehen

Stars, Partystimmung und Hitfeuerwerk vor traumhafter Kulisse liefern die „Starnächte“ auch in Zukunft: Die ORF-Erfolgsshow mit der „Starnacht am Neusiedler See“, der „Starnacht am Wörthersee“ und der „Starnacht aus der Wachau“ wird weiterhin bis inklusive 2028 fixer Bestandteil des Programms von ORF 2 und ORF ON sein. Bei der „Starnacht aus der Wachau“ ist außerdem erneut der MDR als Partner mit an Bord und ab 2027 übernimmt auch der SRF das „Starnacht“-Saisonfinale.

Auch ein weiteres ORF-Erfolgsformat geht in die Verlängerung: Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers feiern bis inklusive 2028 in ORF 2 und auf ORF ON wieder zweimal im Jahr die „Wenn die Musi spielt“-Open-Airs in Bad Kleinkirchheim.

Tickets für die „Starnacht aus der Wachau“ gibt es unter https://starnacht.tv.