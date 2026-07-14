- 14.07.2026, 12:21:33
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- OTS0069
Termine am 15. Juli in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Medienpräsentation mit u.a. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zu „Schubert Geburtshaus Neu: Pläne für Sanierung und neuer Dauerausstellung“ (9., Nußdorfer Straße 54)
(Schluss) red
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