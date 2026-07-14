Weltinnovation im Kunststoffrecycling: RewinPlast errichtet Pilotanlage bei MTM Compact in Fürstenwalde/Deutschland

Wien (AT) / Fürstenwalde (DE) (OTS) -

Nach rund einem Jahr Entwicklungsarbeit geben RewinPlast und die Unternehmerin Nancy Sanders gemeinsam mit dem Industriepartner MTM Compact in Fürstenwalde den Startschuss für die erste Pilotanlage der neuen Aufbereitungstechnologie aus Österreich.

Effizientes, hochwertiges Kunststoffrecycling bis zum letzten Rest – dieses Ziel hat sich das industrielle Forschungsprojekt RewinPlast gesetzt.

Die Anlage verarbeitet Reststoffe der mechanischen Kunststoffaufbereitung, die bislang überwiegend thermisch verwertet, also verbrannt wurden, zu hochwertigen Sekundärrohstoffen. Damit entsteht nicht nur eine effiziente, sondern auch eine umweltfreundliche Nutzung dieser Reststoffe.

So funktioniert die Technologie

Kern der Anlage ist die Verbindung von chemisch-physikalischer Aufbereitungstechnik mit KI-gestützter Analyse und Sensorik. Die von RewinPlast entwickelte Verfahrenskombination sortiert und reinigt das Material so weit, dass daraus hochwertiges Recyclat (wiederaufbereiteter Rohstoff für die Kunststoffproduktion) hergestellt werden kann. Am Ende entstehen sortenreine Abfälle (Fraktionen) aus PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PS (Polystyrol), die den Schlüssel für ein funktionierendes Recycling darstellen. Unerwünschte Stoffe wie PVC und Elastomere werden bereits im Laufe des Prozesses abgeschieden.

Damit endet die Wertschöpfungskette nicht mehr in der thermischen Verwertung, sondern schließt sich zu einer echten Kreislaufwirtschaft.

Nancy Sanders: " Noch immer wird ein großer Teil der Kunststoffabfälle weltweit nicht hochwertig recycelt. Mit dieser Pilotanlage, mit dieser Innovation aus Österreich, zeigen wir, dass auch bislang kaum verwertbare Kunststoffabfälle wieder zu hochwertigem, marktfähigem Recyclat werden können. Das stößt weltweit auf großes Interesse."



DI Herwig Thiel (Geschäftsführer RewinPlast): " Wir machen aus Abfällen wieder Wertstoffe. Unsere Anlage ist der entscheidende Technologiesprung, um aus dem Material des Dualen Systems (also das Sammel- und Verwertungssystem von Verpackungsabfällen) hochwertiges Recyclat herzustellen."





Ganz Europa als Exportmarkt – EU-Vorgaben als treibende Kraft

Der regulatorische Druck steigt: Die EU verlangt künftig verbindlich höhere Recyclatanteile in der Produktion. So sollen die Mitgliedstaaten bis 2030 rund 70 Prozent ihrer Verpackungsabfälle recyceln, und auch für z.B. neue Fahrzeuge soll ein steigender Anteil an recyceltem Kunststoff verwendet werden. Hochwertiges Recyclat wird damit zu einer knappen und strategisch wichtigen Ressource – wer es liefern kann, verschafft sich einen klaren Vorsprung am Exportmarkt. Mit seiner Technologie bietet RewinPlast für genau diesen künftig steigenden Bedarf an hochwertigen Recyclaten eine Lösung.

Vom Reststoff-Verwerter zum Recyclat-Produzenten

Industriepartner ist die MTM Compact GmbH am Standort Fürstenwalde/Deutschland. Das Unternehmen übernimmt Kunststoffabfälle aus dem Dualen System, die derzeit sonst nicht weiter recycelt werden können und verarbeitet sie bislang zu einem Produkt, das in der Stahlindustrie Kohle und Koks ersetzt und so CO₂ einspart. Die Anlage erweitert dieses Verwertungskonzept nun um eine zusätzliche stoffliche Nutzung hochwertiger Rohstoffe für die Kunststoff-Produktion.

Nach erfolgreichem Pilotbetrieb soll die Technologie schrittweise auf weitere industrielle Anlagen skaliert und international vermarktet werden.