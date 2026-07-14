Wiener Grünen fordern Umsetzung von Kurzzeitvermietungsregister

Wien (OTS) -

Die Wiener Grünen haben heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz im Rathaus erneut Maßnahmen zum Schutz des Wohnungsmarktes vor touristischen Kurzzeitvermietungen gefordert. Der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus bezeichnete Angebote über Plattformen wie Airbnb als „Brandbeschleuniger für Wohnungsnot“ und kritisierte, dass „die bisherigen Schritte der Stadt das Problem nicht gelöst, sondern lediglich verlagert“ hätten. In Wien fehle weiterhin ein Kurzzeitvermietungsregister, obwohl eine entsprechende EU-Verordnung vorsieht, dass jede Unterkunft eine Registrierungsnummer erhält und Buchungsdaten regelmäßig an die Behörden übermittelt werden sollen. Der dafür notwendige Rechtsrahmen sei seit 2024 in Kraft, das Register wäre nach Angaben der Grünen seit Mai 2026 anwendbar, aber noch nicht umgesetzt.

Gemeinderat Georg Prack verwies auf „eine massive Knappheit an leistbaren Wohnungen“ in Wien und sprach von einer Diskrepanz „zwischen der Zahl der Bewilligungen und der der tatsächlich angebotenen Unterkünfte“. Die in den vergangenen Jahren beschlossenen strengeren Regelungen hätten zu keiner Entspannung am Wohnungsmarkt geführt, gleichzeitig gebe es Verfahren zur Umwandlung von Wohngebäuden in Beherbergungsstätten.

Die Grünen fordern deshalb einen Stopp neuer Bewilligungen für touristische Kurzzeitvermietungen sowie die rasche Umsetzung des Kurzzeitvermietungsregisters. Letzteres soll den Abgleich zwischen bewilligten und über Online-Plattformen angebotenen Unterkünften ermöglichen und die Kontrolle durch die Baupolizei erleichtern.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01/4000-81814 (Schluss) wei