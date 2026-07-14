FPÖ – Resch/Heinreichsberger zur Umgestaltung der Lainzer Straße: Droht das nächste Krottenbachstraßen-Fiasko?

Wien (OTS) -

Die umfassende Neugestaltung der Lainzer Straße sorgt beim Mobilitätssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Klemens Resch sowie dem freiheitlichen Bezirksparteiobmann in Hietzing, Georg Heinreichsberger, für massive Zweifel. Nach dem millionenschweren Umbau der Krottenbachstraße stellt sich die berechtigte Frage, ob die Wiener nun das nächste ideologisch motivierte Verkehrsprojekt der rot-pinken Stadtregierung finanzieren müssen. „Während wir mittlerweile genau wissen, dass die Stadtkasse leer ist und die Wienerinnen und Wiener zum Stopfen des Milliardenlochs mit immer höheren Gebühren belastet werden, scheint für Radweg-Prestigeprojekte plötzlich unbegrenzt Geld vorhanden zu sein. Gleichzeitig werden den Autofahrern Schritt für Schritt weitere Parkplätze weggenommen, obwohl sie immer höhere Parkgebühren entrichten müssen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen“, kritisiert Resch.

„Schon heute leiden die Hietzinger unter einem massiven Parkplatzmangel. Die rot-pinke Verkehrspolitik hat in den vergangenen Jahren immer mehr Stellplätze ersatzlos vernichtet, ohne für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Wer nun erneut Parkplätze opfert, verschärft die ohnehin prekäre Situation weiter. Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen und haben auch ein Recht auf eine vernünftige Verkehrspolitik, die nicht nur auf Radfahrer ausgerichtet ist“, appelliert Heinreichsberger.

Gerade nach den Erfahrungen auf der Krottenbachstraße muss die Stadt endlich aus ihren Fehlern lernen. „Anstatt funktionierende Straßen künstlich umzubauen und den Verkehr weiter zu erschweren, wäre es längst an der Zeit, in die Sanierung der bestehenden Infrastruktur zu investieren. Die Wiener Linien kämpfen mit dutzenden Langsamfahrstellen, weil jahrelang an der Instandhaltung gespart wurde. Dort ist jeder Euro besser aufgehoben als in Radwegen, deren Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht aufgeht“, warnt Resch vor einem zweiten Krottenbachstraßen-Fiasko.