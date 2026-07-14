Staatssekretärin Elisabeth Zehetner zu Besuch im Ausseerland Salzkammergut

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Am vergangenen Samstag besuchte Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner das Ausseerland Salzkammergut. Im Mittelpunkt des Besuchs standen wirtschafts- und tourismuspolitische Zukunftsthemen sowie der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Tourismus, Wirtschaft und Politik.

Den Auftakt bildete eine Führung durch die Salzwelten Altaussee. Im Anschluss fand ein gemeinsames Gespräch statt, bei dem zentrale Herausforderungen und Chancen für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Ausseerland Salzkammergut diskutiert wurden.

Ein wesentliches Thema war die österreichische Tourismusstrategie Vision T. Das Ausseerland Salzkammergut gilt bei der Umsetzung vieler Maßnahmen bereits als Vorreiter und setzt seit Jahren auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Gemeinden, Betrieben und regionalen Partnern.

Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung Österreich und Aufsichtsrat der Salinen Austria AG, betonte die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes: „Unsere Region ist stark touristisch geprägt. Aber es gibt auch Industriebetriebe von Weltrang wie Rigips, AKE und die Saline. Wir konnten daher mit Frau Staatssekretärin wesentliche Fragen zur Standortabsicherung besprechen. Die hohen Energiepreise und der Bürokratieabbau standen dabei im Vordergrund.“

Auch Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland Salzkammergut, hob die Bedeutung eines gemeinsamen Handelns hervor: „Die erfolgreiche Entwicklung einer Region gelingt nur durch die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Tourismus. Ebenso wichtig ist die Einbindung der Bevölkerung, denn Tourismus kann nur dann nachhaltig erfolgreich sein, wenn der Lebensraum für die Menschen vor Ort mitgedacht und gemeinsam aktiv gestaltet wird.“

Der Besuch unterstrich die Bedeutung des regelmäßigen Austauschs zwischen Bund, Wirtschaft und Tourismus. Gemeinsam wurden aktuelle Herausforderungen ebenso wie Zukunftsperspektiven für den Standort Ausseerland Salzkammergut erörtert – von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen für Unternehmen bis hin zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Tourismus im Sinne der Vision T.