  • 14.07.2026, 11:23:03
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Verdacht auf Asbest: Tierschutz Austria erstattet Anzeige Sofortmaßnahmen zum Schutz von Mitarbeitenden, Freiwilligen und Tieren gefordert

Wien/Vösendorf (OTS) - 

Der Wiener Tierschutzverein / Tierschutz Austria zeigt sich besorgt über mögliche Asbestbelastungen entlang der Triester Straße. Aktuelle Greenpeace-Messungen deuten auf ein zusätzliches Gesundheitsrisiko für Mitarbeiter:innen, Ehrenamtliche und die betreuten Tiere hin. Der Verein hat Anzeige erstattet und fordert rasche Schutzmaßnahmen.

Gerade jetzt, wo die Staubentwicklung durch die extreme Trockenheit massiv ist, fehlt den Arbeitern jeglicher Staubschutz. Fußgänger:innen und Anrainer sind dadurch zusätzlich belastet. Obwohl der Verein als Blaulicht-Organisation eine wichtige Rolle in der Tierrettung und kritischen Infrastruktur einnimmt, wurden keinerlei Informationen zu den Arbeiten und Gefahren geliefert.

Seit Jahren kritisiert der Wiener Tierschutzverein die Sicherheitsmängel auf dem Fußweg entlang der Triester Straße / Ketzergasse zum Tierschutzhaus Vösendorf. Der schmale, teilweise abgesenkte Gehweg wird stark von Schwerverkehr belastet und steht bei Regen regelmäßig unter Wasser.

„Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst. Das Risiko für unsere Mitarbeiter:innen, Freiwilligen und Tiere muss sofort minimiert werden“, erklärt Mag.a Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins / Tierschutz Austria.

Bisher wurde eine Sanierung mit Verweis auf künftige Betriebsansiedlungen verschoben. Angesichts der aktuellen Lage hält der Verein weiteres Abwarten für unverantwortlich.

Der Wiener Tierschutzverein / Tierschutz Austria fordert:

  • Rasche Schutzmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit (Staub- und Asbestschutz)
  • Beschleunigte Sanierung des Gehwegs und der betroffenen Straßenabschnitte
  • Einen sicheren, ausreichend breiten Geh- und Radweg
  • Einbeziehung und Informationen über Bauvorhaben

Der Weg zum größten Tierschutzhaus Europas muss für alle Beteiligten sicher sein.

Fotos (honorarfrei)
Fotos von beispielhaften Bauarbeiten aus den letzten 12 Monaten (Foto 1)
Fotos von beispielhaften Bauarbeiten aus den letzten 12 Monaten (Foto 2)

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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