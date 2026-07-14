Von Kampala nach Wien – und wieder zurück: Neue Installation "Materials in Conversation" von Njola Impressions im Weltmuseum Wien

Wien (OTS) -

Mit der neuen Mixed-Media-Installation Materials in Conversation präsentiert das Weltmuseum Wien ein Werk der ugandischen Künstlerin Nabukenya Allen (Njola), das während ihrer PART-Residency in Wien entstanden ist. Die Arbeit ist bis 31. August 2026 in der Säulenhalle des Weltmuseums Wien zu sehen.

Aus Materialien aus Kampala und Wien – darunter Flip-Flops, Yogamatten, Autoreifen, Plastiksäcke und gebrauchte Fahrradschläuche – entwickelt Njola eine vielschichtige Reflexion über Wert, Konsum und Entsorgung. Im Zentrum steht die Frage: Wer entscheidet, wann etwas zu Abfall wird?

Die rund fünf Meter hohe Installation zeigt Szenen aus dem Alltag der städtischen Abfallwirtschaft in Kampala. Figuren begleiten den Weg von Müll durch die Stadt und verweisen auf die sozialen und ökologischen Folgen unseres Konsums. Gleichzeitig macht die Einbindung von Materialien aus Wien deutlich, dass Fragen nach Ressourcen, Verantwortung und Kreislaufwirtschaft globale Dimensionen haben.

Materials in Conversation knüpft an Njolas Installation Kiteezi an, die derzeit im Theseustempel im Wiener Volksgarten zu sehen ist. Beide Arbeiten sind Teil von WMW Contemporary, dem Ausstellungsformat des Weltmuseums Wien für zeitgenössische künstlerische Positionen.

Die 1991 in Uganda geborene Künstlerin setzt sich in ihrer Arbeit intensiv mit Umweltzerstörung, Materialtransformation und kollektiver Verantwortung auseinander. Von Mai bis Juni 2026 war sie als Artist in Residence bei PART International Art Residency Austria in Kooperation mit dem Weltmuseum Wien zu Gast.

Materials in Conversation

Ort: Säulenhalle, Weltmuseum Wien

Laufzeit: 14. Juli bis 31. August 2026

Presseunterlagen finden Sie hier.



Njola Impressions: Kiteezi

Ort: Theseuestempel, Volksgarten

Laufzeit: bis 11. Oktober 2026

Presseunterlagen finden Sie hier.