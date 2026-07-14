TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Was macht Stadt? Oder Honolulu liegt in Bregenz“

Wien (OTS) -

Bregenz in Vorarlberg ist Landeshaupt-, Kultur- und Hafenstadt, Heimat von rund 30.000 Menschen und beliebtes Urlaubsziel. Es liegt mitten in Europa und verführerisch schön zwischen Bodensee und Berg. Doch was passiert dazwischen, wo finden das eigentliche Stadtleben, der Austausch, die Begegnung der Bewohnerinnen und Bewohner statt? Bis vor Kurzem zum Beispiel war der Gastgarten des Honolulu-Hotels ein Ort, an dem sich Alltag und Freizeit trafen und der eine konkrete Vorstellung von Urbanität unter einer bunten Lichterkette entstehen ließ. Ausgehend von diesem Zwischennutzungsprojekt will die Dokumentation des ORF Vorarlberg unterschiedliche Visionen für Stadtraum-Gestaltung beleuchten. Was plant eine Stadt, die vor wichtigen Fragen ihrer Weiterentwicklung steht, in der ganze Quartiere Brachen sind, im Eigentum von Investoren stehen oder als riesige Parkplatzflächen Stadtteile trennen?

Gestaltung: Carina Jielg

Kamera: David Spettel

Schnitt: Jürgen Bereuter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement