„Europa im Stau“: „WELTjournal“-Reportage über das „Leben an der Autobahn“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Europa im Stau – Leben an der Autobahn“.

Im „WELTjournal +“ (23.25 Uhr) geht es um „Die Wächter der Autobahn – Europas Verkehrsadern“.

WELTjournal: „Europa im Stau – Leben an der Autobahn“

In den Sommerferien sind Staus Richtung Süden vorprogrammiert. Ebenso wie am Brennerpass in Österreich fühlt sich auch die Bevölkerung am Schweizer Gotthardpass im Stich gelassen. Lärm, Abgase und kilometerlange Staus sind eine stete Belastung für die verkehrsgeplagten Anrainer:innen. Das „WELTjournal“ zeigt, wie es den Menschen geht, die die Verkehrslawinen am Gotthard ertragen müssen. Angesichts von mehr als sieben Millionen Fahrzeugen, mehr als 200 Stautagen pro Jahr und Staus von mehr als 20 Kilometern Länge weichen Autofahrer:innen zunehmend auf Landstraßen aus und verstopfen Ortschaften und Dörfer. Anrainer:innen, Autofahrer:innen und Verkehrsplaner:innen suchen nach Lösungen. Gestaltung: Jörg Huwyler

WELTjournal +: „Die Wächter der Autobahn – Europas Verkehrsadern“

Die Autoroute A1, die französische Nord-Autobahn, die Paris mit Lille verbindet, ist die meistgenutzte Autobahn Frankreichs und eine der verkehrsreichsten Autobahnen Europas. Im „WELTjournal +“ kommen jene zu Wort, die entlang der Autobahn arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert: Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, Autobahnraststättenleiter:innen und viele mehr. Gestaltung: Leïla Yaker