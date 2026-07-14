apartments '43 eröffnet in Reith im Alpbachtal

Reith im Alpbachtal (OTS) -

Mit apartments '43 ist in Reith im Alpbachtal eine neue Urlaubsbasis entstanden, die moderne Studios, Apartments & Wohnmobilstellplätzen, Self Check-In & Out und einem Wohlfühlbereich verbindet. Das Angebot richtet sich an Familien, Paare, Aktivurlauber und Wohnmobilreisende, die Wert auf Flexibilität, Komfort und eine unkomplizierte Auszeit in den Tiroler Bergen legen. Neben stilvoll eingerichteten Unterkünften stehen Gästen ein Wohlfühlbereich mit Sauna und Infrarotkabine, der Treffpunkt '43 sowie zahlreiche Inklusivleistungen zur Verfügung.

Die Eröffnung wurde gemeinsam mit Handwerkern, Partnern, Nachbarn und Interessierten gefeiert. Nach der Segnung durch Pfarrer Mag. Erwin Meyer sorgte ALP3 für die musikalische Umrahmung, während der Dorfwirt Reith die Gäste kulinarisch verwöhnte.

Mit apartments '43 erweitert sich das touristische Angebot in Reith um ein modernes Unterkunftskonzept, das Wohnen, Entspannung und persönliche Gastfreundschaft verbindet.