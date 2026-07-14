  • 14.07.2026, 11:00:33
  • /
  • OTS0052

apartments '43 eröffnet in Reith im Alpbachtal

Moderne Urlaubsbasis für Gäste und Camper

Es ist eure entspannte Basis im Alpbachtal und zugleich Rückzugsort für alle, die ihre Zeit in Tirol unkompliziert, lässig und entspannt verbringen möchten. Moderne Apartments, Ferienwohnungen und Stellplätze in Reith im Alpbachtal schaffen den passenden Rahmen für gemeinsame Zeit, schöne Erlebnisse und Urlaubstage, die sich schnell gut anfühlen.
Reith im Alpbachtal (OTS) - 

Mit apartments '43 ist in Reith im Alpbachtal eine neue Urlaubsbasis entstanden, die moderne Studios, Apartments & Wohnmobilstellplätzen, Self Check-In & Out und einem Wohlfühlbereich verbindet. Das Angebot richtet sich an Familien, Paare, Aktivurlauber und Wohnmobilreisende, die Wert auf Flexibilität, Komfort und eine unkomplizierte Auszeit in den Tiroler Bergen legen. Neben stilvoll eingerichteten Unterkünften stehen Gästen ein Wohlfühlbereich mit Sauna und Infrarotkabine, der Treffpunkt '43 sowie zahlreiche Inklusivleistungen zur Verfügung.

Die Eröffnung wurde gemeinsam mit Handwerkern, Partnern, Nachbarn und Interessierten gefeiert. Nach der Segnung durch Pfarrer Mag. Erwin Meyer sorgte ALP3 für die musikalische Umrahmung, während der Dorfwirt Reith die Gäste kulinarisch verwöhnte.

Mit apartments '43 erweitert sich das touristische Angebot in Reith um ein modernes Unterkunftskonzept, das Wohnen, Entspannung und persönliche Gastfreundschaft verbindet.

apartments '43 - Reith im Alpbachtal

Moderne Apartments, Studios und Stellplätze in Reith im Alpbachtal – eure entspannte Basis für Urlaub, gemeinsame Zeit und schöne Erlebnisse.

Rückfragen & Kontakt

Deine Kampagnen-Tante e.U.
Sabrina Rupprechter
Telefon: 06642727547
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kampagnen-tante.at/

Weitere Bilder & Infos stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung!

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Es ist eure entspannte Basis im Alpbachtal und zugleich Rückzugsort für alle, die ihre Zeit in Tirol unkompliziert, lässig und entspannt verbringen möchten. Moderne Apartments, Ferienwohnungen und Stellplätze in Reith im Alpbachtal schaffen den passenden Rahmen für gemeinsame Zeit, schöne Erlebnisse und Urlaubstage, die sich schnell gut anfühlen. [Bild, 61.17KB]

apartments '43

Rückfragen & Kontakt

Deine Kampagnen-Tante e.U.
Sabrina Rupprechter
Telefon: 06642727547
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kampagnen-tante.at/

Weitere Bilder & Infos stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung!

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright