Bis zu 738.000 sahen Auftakt der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in ORF 2

Wien (OTS) -

Erfolgreicher Auftakt für die Jubiläumssaison! Bis zu 738.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich gestern, am Montag, dem 13. Juli 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 die erste von zehn neuen Episoden der 30. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel in ORF 2 mit Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 706.000 (vorläufige Gewichtung) bei 35 Prozent Marktanteil (12+) mit dabei. In den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29 lag der Marktanteil bei 22 bzw. 20 Prozent.

Treffen Amors Pfeile heuer ins Schwarze? In jedem Fall hat der Liebesgott auch in der heurigen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ viel Arbeit vor sich, schließlich wollen 54 einsame Herzen mit Hilfe der Sendung ihr ganz persönliches Liebesglück finden. In neun Ausgaben bis inklusive 7. September präsentiert Nina Horowitz die jeweils 27 partnersuchenden Damen und Herren, die zehnte Ausgabe am 16. November zieht wieder Bilanz und zeigt, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist. Die zweite Folge dieses Sommers mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten auf Partnersuche – diesmal aus Wien, dem Burgenland, der Steiermark und Salzburg – steht am 20. Juli auf dem Programm.

Die 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar – kann auf ORF ON schon 24 Stunden vor der TV-Premiere sowie ab 20.15 Uhr im Live-Stream abgerufen werden und ist nachträglich dort in einer eigenen Videokollektion on demand zu sehen. TV-Dacapo-Termine gibt es ab 18. Juli, samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Weiter Details zu den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ 2026 – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind in der Pressemappe auf https://presse.ORF.at abrufbar.