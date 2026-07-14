- 14.07.2026, 11:00:06
- /
- OTS0049
WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im August 2026
Wo tut sich was in Wien?
Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im August laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.
3. Bezirk
20. - 22.08. Landstraßenfest - Drei Tage feiern in Wien-Mitte
Der Platz zwischen Wien Mitte The Mall und Center Wien Mitte steht drei Tage lang wieder ganz im Zeichen des Landstraßenfests. Geboten wird ein buntes Programm für Groß und Klein mit Live-Musik, Radio-Wien-DJ, Kasperl, Kindermusical, Zaubershow, Kino unter Sternen, Glücksrad und vielem mehr.
8. Bezirk
Lerchenfelder Bauernmarkt
Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im August: 07.08., 14.08., 21.08., 28.08.
WienERleben: Sommeraktion 2026 - Shoppen, Einreichen, GEWINNEN!
Beim Sommergewinnspiel der Wirtschaftskammer Wien wird Ihr Einkauf in den U2xU5-Baustellenbereichen rund um die Stationen Rathaus, Frankhplatz, Pilgramgasse, Kirchengasse und Lindengasse sowie Reinprechtsdorfer Straße und Matzleinsdorfer Platz diesen Sommer belohnt: Einfach bei einem teilnehmenden Betrieb einkaufen, Rechnung einreichen und mit etwas Glück bis zu Ꞓ 300,– zurückgewinnen!
Mehr Infos unter wienerleben.wko.at
Änderungen vorbehalten!
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Wien - Presse & Newsroom
Mag. Catherine Michel, MAS
Telefon: 01 51450 1458
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wko.at/wien/news
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WHK