WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im August 2026

Wien (OTS) -

Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im August laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

3. Bezirk

20. - 22.08. Landstraßenfest - Drei Tage feiern in Wien-Mitte

Der Platz zwischen Wien Mitte The Mall und Center Wien Mitte steht drei Tage lang wieder ganz im Zeichen des Landstraßenfests. Geboten wird ein buntes Programm für Groß und Klein mit Live-Musik, Radio-Wien-DJ, Kasperl, Kindermusical, Zaubershow, Kino unter Sternen, Glücksrad und vielem mehr.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im August: 07.08., 14.08., 21.08., 28.08.

WienERleben: Sommeraktion 2026 - Shoppen, Einreichen, GEWINNEN!

Beim Sommergewinnspiel der Wirtschaftskammer Wien wird Ihr Einkauf in den U2xU5-Baustellenbereichen rund um die Stationen Rathaus, Frankhplatz, Pilgramgasse, Kirchengasse und Lindengasse sowie Reinprechtsdorfer Straße und Matzleinsdorfer Platz diesen Sommer belohnt: Einfach bei einem teilnehmenden Betrieb einkaufen, Rechnung einreichen und mit etwas Glück bis zu Ꞓ 300,– zurückgewinnen!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at

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