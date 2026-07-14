SJ Zivkovic: “AK Jugendmonitor unterstreicht: Soziale Ungleichheit muss endlich konsequent bekämpft werden!”

Wien (OTS) -

Der heute veröffentlichte Jugendmonitor 2026 der Arbeiterkammer Wien macht deutlich, dass die soziale Lage maßgeblich darüber entscheidet, wie junge Menschen ihre Zukunft sehen. „Der Jugendmonitor bestätigt, was junge Menschen seit Jahren erleben: Zukunftschancen hängen in Österreich immer stärker vom Geldbörserl der Eltern ab. Dass finanzielle Sicherheit darüber entscheidet, ob junge Menschen optimistisch in ihre Zukunft blicken können, ist das Ergebnis einer Politik, die soziale Ungleichheit zulässt, statt sie konsequent zu bekämpfen“ , kritisiert Larissa Zivkovic, Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Besonders alarmierend sind die langfristigen Folgen der Teuerung. 57 Prozent der Befragten mussten ihre Freizeit aus finanziellen Gründen einschränken, mehr als die Hälfte musste ihre Ersparnisse aufbrauchen oder sich sogar verschulden. Jede fünfte Person konnte eine Aus- oder Weiterbildung aus Kostengründen nicht beginnen oder fortsetzen.

„Wer jungen Menschen Perspektiven geben will, muss soziale Ungleichheit bekämpfen, statt weiter auf Kosten der jungen Generation zu sparen. Wenn junge Menschen aus finanziellen Gründen auf Bildung verzichten müssen, dann ist das ein politisches Versagen. Statt Milliardenvermögen weiter zu verschonen, braucht es endlich Investitionen in leistbares Wohnen, kostenlose Bildung und soziale Sicherheit. Die Zukunft junger Menschen darf nicht am Kontostand der Eltern scheitern“, fordert Zivkovic.