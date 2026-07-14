FPÖ – Krauss: Emmerlings millionenschwere Auszeit-WG wird schon vor dem Start zum Kosten- und Planungsfiasko

Wien (OTS) -

Die von NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling groß angekündigte "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter entwickelt sich nach Ansicht des Wiener FPÖ-Klubobmanns und Bildungssprechers Maximilian Krauss immer mehr zum Symbol einer völlig planlosen Politik. Nach mehrfachen Verzögerungen steigen nun auch die Kosten des Projekts deutlich an – obwohl bislang noch kein einziges Kind betreut wurde.

„Das ist typisch NEOS: großspurige Ankündigungen, fehlende Planung und am Ende explodierende Kosten. Noch bevor überhaupt der erste Intensivtäter in dieser Einrichtung untergebracht wurde, zeigt sich bereits das nächste Budgetdesaster. Emmerling beweist einmal mehr, dass sie weder ihre Projekte im Griff noch einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld hat“, kritisiert Krauss scharf.

Emmerling hat bis heute keine seriöse Kostenkontrolle und keine nachvollziehbare Budgetplanung vorgelegt, stattdessen sickern laufend Informationen über neue Verzögerungen, zusätzliche Umbauten und steigende Ausgaben durch. Wer schon in der Startphase derart scheitert, sollte den Wienern nicht erzählen, dieses Projekt werde die Jugendkriminalität nachhaltig lösen“, ist Krauss überzeugt.

Krauss erinnert zudem daran, dass die FPÖ bereits bei der Präsentation der Auszeit-WG darauf hingewiesen hat, dass es sich dabei lediglich um einen isolierten Baustein handeln würde. „Eine geschlossene Einrichtung allein ersetzt keine konsequente Sicherheitspolitik. Solange die rot-pinke Stadtregierung die Ursachen der explodierenden Jugendkriminalität – allen voran die gescheiterte Migrationspolitik – nicht endlich bekämpft, bleibt dieses Projekt nichts anderes als ein teures PR-Manöver. Allen voran muss von Seiten der Justizministerin endlich die Strafmündigkeit auf 12 Jahre gesenkt werden, ohne dieser Maßnahme wird es nicht gehen.“