ACP gehört zu den besten Cloud-Partnern der Welt

Wien (OTS) -

ACP, Österreichs größtes IT-Systemhaus mit mehr als 2600 Mitarbeitenden und mehr als einer Milliarde Euro Jahresumsatz, hat den Status Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (Azure Expert MSP) erhalten. Damit gehört ACP zu einer exklusiven Gruppe von weltweit rund 130 Unternehmen, die diese höchste Auszeichnung für Cloud-Dienstleister von Microsoft tragen dürfen.

Weniger als 0,05 Prozent aller Microsoft-Partner weltweit erfüllen die strengen Anforderungen für diese Zertifizierung. Der Azure Expert MSP Status gilt als das anspruchsvollste Qualitätssiegel im Microsoft-Cloud-Ökosystem und bestätigt umfassende Expertise bei der Planung, Implementierung, Optimierung und dem Betrieb komplexer Azure-Umgebungen.

Internationale Bestätigung für höchste Cloud-Kompetenz

Die Auszeichnung wird erst nach einem mehrstufigen, unabhängigen Audit vergeben. Dabei werden technische Fähigkeiten, Sicherheitsstandards, Governance-Prozesse, Automatisierung, Betriebsmodelle sowie erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte umfassend geprüft. Der Azure Expert MSP Status bestätigt in der Folge offiziell, dass ACP die von Microsoft definierten Anforderungen an den professionellen Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung komplexer Cloud-Umgebungen erfüllt. Für Kunden schafft dies zusätzliche Transparenz hinsichtlich der eingesetzten Prozesse und Qualitätsstandards. Gleichzeitig bestätigt die Auszeichnung die Kompetenz von ACP, Unternehmen bei der Planung, Migration und dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen in der Microsoft-Cloud zu begleiten. Der Status eröffnet ACP darüber hinaus einen erweiterten Zugang zu technischen Ressourcen, Best Practices und Innovationsprogrammen von Microsoft. Dadurch kann ACP neue Entwicklungen im Cloud-Umfeld frühzeitig in Kundenprojekte einbringen und die Zusammenarbeit mit Microsoft weiter vertiefen.

Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe, ist sehr stolz auf sein gesamtes Team und freut sich über die internationale Anerkennung: „ Die Auszeichnung als Azure Expert MSP ist für uns eine wichtige Bestätigung unseres langjährigen Engagements im Cloud-Bereich. Der Zertifizierungsprozess ist mit hohen Anforderungen verbunden und umfasst sowohl technische Kompetenzen als auch die Qualität von Prozessen und Kundenprojekten. Dass ACP diesen exklusiven Status erreicht, unterstreicht die Expertise unserer Teams und die konsequente Weiterentwicklung unseres Cloud-Portfolios. Für unsere Kunden bedeutet dies die Gewissheit, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, dessen Leistungen nach international anerkannten Kriterien geprüft und bestätigt wurden. “

Wachsende Anforderungen an Cloud-Services

Cloud-Technologien sind heute ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation vieler Unternehmen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Sicherheit, Compliance, Verfügbarkeit und effizienten Betrieb kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund gewinnen nachweisbare Qualitätsstandards und zertifizierte Kompetenzen bei der Auswahl von Technologie- und Servicepartnern zunehmend an Bedeutung. Mit dem Azure Expert MSP Status zählt ACP zu einer kleinen Gruppe von Microsoft-Partnern weltweit, deren Fähigkeiten und Prozesse in diesem Bereich durch ein unabhängiges Audit bestätigt wurden.

Über ACP

Die ACP Gruppe befindet sich zu 100% im Besitz der Unternehmensgründer und vieler Mitarbeitenden. Diese Eigentümerstruktur sichert unternehmerische Unabhängigkeit und ermöglicht Entscheidungen, die auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet sind.

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich, Deutschland und Schweiz ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, HP, Dell, Lenovo, NetApp, Fortinet, Citrix, Cisco und SentinelOne zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.600 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com