TRUSTIFAI und TÜV AUSTRIA schließen erfolgreiche KI-Inspektion für Global Hydro ab

Hagenberg, Wien (OTS) -

Die TRUSTIFAI GmbH, Österreichs Prüf- und Zertifizierungshub für Künstliche Intelligenz, hat gemeinsam mit TÜV AUSTRIA die erfolgreiche Inspektion eines innovativen KI-Systems der Global Hydro Energy GmbH abgeschlossen. Das System ermöglicht die Echtzeit-Erkennung und Quantifizierung von sedimentbedingtem Turbinenverschleiß in Wasserkraftwerken und stellt einen wichtigen Schritt für den sicheren, vertrauenswürdigen und nachhaltigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Energiebranche dar.

Das von Global Hydro entwickelte System basiert auf der Digital Solution SediSense und integriert KI-gestützte Analysen innerhalb der Hydrox-Plattform. Die gewonnenen Informationen können über HydroxConnect visualisiert und für die Betriebsführung genutzt werden. Mithilfe außen am Turbinengehäuse angebrachter Körperschallsensoren und Verfahren des maschinellen Lernens werden Verschleißerscheinungen direkt an der Anlage erkannt und bewertet. Die Technologie liefert Kraftwerksbetreibern wertvolle Informationen für eine vorausschauende Instandhaltung und unterstützt eine effizientere Betriebsführung.

Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels

Der Klimawandel verändert die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft erheblich. Schmelzende Gletscher sowie häufigere Extremwetterereignisse führen zu veränderten Wasserführungen und steigenden Sedimentfrachten in Flüssen. Die Folge sind erhöhte Verschleißschäden an Turbinen, steigende Wartungskosten und potenzielle Ertragseinbußen.

Mit der neuen KI-basierten Lösung können Sedimentbelastungen erstmals direkt an der Turbine und in Echtzeit erkannt werden. Dadurch lassen sich Betriebsstrategien optimieren, Wartungsarbeiten gezielter planen und die Lebensdauer von Anlagenkomponenten verlängern.

Vertrauenswürdige KI durch unabhängige Inspektion

Im Rahmen der Inspektion bewertete TRUSTIFAI das KI-System unter anderem hinsichtlich seiner technischen Leistungsfähigkeit, der Definition des Anwendungsbereichs, der Datenqualität, der Governance-Prozesse sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur menschlichen Aufsicht und Risikominimierung.

Besonderes Augenmerk lag auf der sicheren Einbettung der KI in den Betriebsprozess. Das System trifft keine autonomen Steuerungsentscheidungen, sondern unterstützt Betreiber durch Handlungsempfehlungen. Zudem sind Mechanismen vorgesehen, die unsichere Vorhersagen kennzeichnen und bei fehlenden oder fehlerhaften Eingangsdaten automatisch einen definierten Fallback-Modus aktivieren.

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Inspektion zeigt, wie vertrauenswürdige KI in kritischen industriellen Anwendungen umgesetzt werden kann. Innovative Technologien entfalten ihren Nutzen dann besonders wirksam, wenn Transparenz, Verlässlichkeit und technische Robustheit von Anfang an berücksichtigt werden“, sagt Andreas Gruber, Geschäftsführer von TRUSTIFAI.

Förderung nachhaltiger Innovationen

Das Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms „aws AI Adoption: Green“ unterstützt. Ziel des Programms ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen und zur Förderung nachhaltiger Innovationen zu beschleunigen.

Die entwickelte Lösung leistet einen konkreten Beitrag zu den Zielen des europäischen Green Deal: Durch die längere Nutzungsdauer von Turbinen, geringeren Wartungsaufwand und effizientere Betriebsführung werden Ressourcen geschont und die Wirtschaftlichkeit nachhaltiger Energieerzeugung gestärkt.

„Mit SediSense bringen wir künstliche Intelligenz direkt in den Kraftwerksbetrieb. Betreiber erhalten erstmals belastbare Informationen über sedimentbedingten Verschleiß in Echtzeit und können dadurch Wartungsmaßnahmen gezielt planen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und die Lebensdauer ihrer Turbinen nachhaltig verlängern. Die erfolgreiche TRUSTIFAI-Inspektion bestätigt unseren Anspruch, innovative KI-Lösungen nicht nur leistungsfähig, sondern auch transparent und vertrauenswürdig zu entwickeln.“, betont Thomas Stütz, Head of Digital Solutions bei Global Hydro.

Stärkung des Innovationsstandorts Österreich

Das Projekt verdeutlicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und unabhängigen Prüfstellen für die erfolgreiche Einführung von KI-Systemen in sicherheits- und wirtschaftskritischen Anwendungsfeldern. Mit SediSense bringen wir künstliche Intelligenz direkt in den Kraftwerksbetrieb. Betreiber erhalten erstmals belastbare Informationen über sedimentbedingten Verschleiß in Echtzeit und können dadurch Wartungsmaßnahmen gezielt planen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und die Lebensdauer ihrer Turbinen nachhaltig verlängern. Die erfolgreiche TRUSTIFAI-Inspektion bestätigt unseren Anspruch, innovative KI-Lösungen nicht nur leistungsfähig, sondern auch transparent und vertrauenswürdig zu entwickeln. trustifai.at

Über TRUSTIFAI

TRUSTIFAI GmbH ist der österreichische Prüf- und Zertifizierungshub für Künstliche Intelligenz und ein Joint Venture von TÜV AUSTRIA und dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH). Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Entwicklung, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung vertrauenswürdiger, sicherer und rechtskonformer KI-Systeme.

Über Global Hydro

Global Hydro ist ein international tätiger Anbieter von Water-to-Wire-Wasserkraftlösungen und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen – von der Planung und Lieferung elektromechanischer Ausrüstung bis hin zu digitalen Lösungen, Automatisierung, Retrofit und Service. Mit den Digital Solutions unterstützt Global Hydro Betreiber dabei, Effizienz, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit ihrer Wasserkraftwerke kontinuierlich zu steigern.