Wien (OTS) -

Der Weißwein Guide Austria 2026 ist da. Kompakt und kompetent werden die wichtigsten Informationen zum Thema Weißwein-Genuss aus Österreich inklusive Rosé-, Orange- und Schaumweine sowie alkoholfreie Getränke von Weingütern präsentiert. Die Bewertung der Weine erfolgte von einem Expertenteam unter der Leitung von Weinakademiker Johannes Fiala, unterstützt von Sommelier-Ikone Adi Schmid.

Seit Jahren gilt der im medianet Verlag erscheinende Wein Guide als profundes Nachschlagewerk sowohl für die Gastronomie als auch private Weinliebhaber. In der aktuellen Ausgabe für Weißweine werden auf 308 Seiten über 500 Weine beschrieben und bewertet. Dazu kommt allerlei nützliches Wissen von der Rebe bis zum Glas. Alle Informationen aus diesem Buch finden interessierte Weingenießer auch auf der Website www.weinguide.at.

Aus dem Bewertungsprozess ging der Wachau DAC Riesling Smaragd Ried Steinporz 2025 vom Weingut Franz Hirtzberger aus Spitz mit 98,8 von 100 Punkten als höchstbewerteter Wein des Wein Guides hervor. Mit 98,7 und 98,6 Punkten folgen knapp dahinter der Sauvignon Blanc Ried Grubthal 2023 vom Weingut Muster.Gamlitz und der Chardonnay Ried Hiritsch Hube 2024 von Bernd Stelzl aus Leutschach an der Weinstraße.

Der Titel „Weißweingut des Jahres“ geht an das Weingut Kodolitsch aus der Südsteiermark, welches vier Weine unter den Top 50 platzieren konnte und einen Kategoriesieg erzielte. Die weiteren Podestplätze belegen das Weingut Franz Hirtzberger und das Weingut Schloss Gobelsburg mit jeweils drei Weinen unter den Top 50 und einem Kategoriesieg.

Den Titel „Schaumweingut des Jahres“ holt sich souverän wie im Vorjahr das Weingut Zuschmann-Schöfmann aus dem Weinviertel mit gleich vier Schaumweinen unter den Top 10, dahinter folgen die Kamptaler Weingüter Schloss Gobelsburg und Steininger aus Langenlois.

Nähere Informationen, alle Bundesländer- und Kategoriesieger, Flaschenfotos u.s.w. unter lehmann.co.at

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