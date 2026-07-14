Hilfsorganisation CARE präsentiert die neue Generation des CARE-Pakets®

Wien (OTS) -

Achtzig Jahre nachdem die ersten CARE-Pakete® Millionen Familien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lebenswichtige Unterstützung brachten, präsentiert CARE die Neuauflage seines bekanntesten Symbols dieser Hilfe: Das CARE-Nothilfe-Paket wurde für die globalen Krisen von heute entwickelt und soll bis 2030 eine Million Menschen erreichen, die weltweit von Katastrophen, Konflikten und Vertreibung betroffen sind.

Eine Hommage an die Vergangenheit – und ein Blick in die Zukunft

„Das neue CARE-Nothilfe-Paket führt die Tradition unserer Hilfe fort, die 1945 begonnen hat. Es ist eine Hommage an seine Ursprünge und zugleich eine Antwort auf die humanitären Herausforderungen unserer Zeit: Es bringt schnelle, lebensrettende Unterstützung zu Menschen, die durch Katastrophen oder Konflikte alles verloren haben“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich.

Am 19. Juli 1946 trafen die ersten CARE-Pakete® in Wien ein. Sie versorgten Familien, die ihr Leben nach dem Krieg wieder aufbauen mussten, mit dringend benötigten Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Das CARE-Paket® war nicht nur die erste Initiative der Organisation, sondern bildete das Fundament von CARE selbst. Von diesem Moment an wurde es zu einem universellen Symbol für Hilfe – und CARE wurde eine globale Organisation für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die heute in mehr als 120 Ländern tätig ist.

Das CARE-Nothilfe-Paket: Schnelle Hilfe nach einer Katastrophe

Heute knüpft CARE bewusst an diesen Ursprung an und entwickelt ihn weiter. Das CARE-Nothilfe-Paket soll eine entscheidende Lücke in der humanitären Hilfe schließen: die erste Phase unmittelbar nach einer Katastrophe, wenn Familien besonders gefährdet sind und umfassende Hilfssysteme häufig noch nicht greifen.

Durch die Vorpositionierung der CARE-Nothilfe-Pakete kann CARE betroffene Gemeinschaften bereits innerhalb von 36 bis 72 Stunden nach einer Katastrophe erreichen. Das Paket besteht aus drei robusten, wasserdichten Taschen und enthält rund 40 lebensnotwendige Hilfsgüter. Dazu gehören unter anderem Planen und Seile für eine Notunterkunft, Wasserbehälter und Aufbereitungsprodukte, Kochutensilien, Hygieneartikel sowie Solarleuchten. Es ist darauf ausgelegt, eine vierköpfige Familie ab dem ersten Tag einer Krise bis zu einem Monat lang zu versorgen. Das innovative Drei-Taschen-System verteilt das Gewicht gleichmäßig um die Hüfte, lässt die Hände frei und ermöglicht es einer einzelnen Person, das gesamte Paket auch unter schwierigsten Bedingungen zu tragen.

„Das neue CARE-Nothilfe-Paket ist mehr als ein Hilfspaket – es ist ein Vorsorgesystem, das sofort einsatzbereit ist. Nun braucht es die finanziellen Mittel, um dieses Modell weltweit auszuweiten und mehr Menschen zu erreichen, bevor sich die nächste Krise verschärft. Wer heute investiert, hilft Familien, die ersten Tage einer Krise mit Sicherheit, Würde und Hoffnung zu überstehen“, sagt Sumit Bharti von CARE USA, der an der Entwicklung des CARE-Nothilfe-Pakets mitgewirkt hat.

Global konzipiert, lokal angepasst

Obwohl auf einem gemeinsamen globalen Design basierend, werden die Pakete konsequent an lokale Gegebenheiten angepasst. Neben den Grundbestandteilen enthält jedes Paket Hilfsgüter, die den klimatischen, kulturellen und praktischen Anforderungen vor Ort entsprechen. Je nach Einsatzgebiet können das spezielle Kochgefäße, Produkte des persönlichen Bedarfs, Moskitonetze, Insektenschutzmittel oder Decken sein. Diese Kombination gewährleistet sowohl einheitliche Qualität als auch bedarfsgerechte Hilfe in unterschiedlichsten Notfallsituationen.

Bereits erfolgreich im Einsatz

Das neue CARE-Nothilfe-Paket wurde bereits in mehreren Ländern getestet – darunter auf den Philippinen, in Bangladesch, Nepal, Mosambik und Malawi – nach Taifunen, Überschwemmungen, Erdbeben und anderen Katastrophen. Mehr als 1.200 Pakete konnten dabei rund 6.000 Menschen erreichen. Familien berichten von verbessertem Zugang zu sicherer Unterkunft, sauberem Wasser und grundlegenden Haushaltsgegenständen sowie von mehr Stabilität in einer existenziellen Ausnahmesituation.

„Malawi ist wiederholt von Wetterextremen wie Dürren, Überschwemmungen und Tropenstürmen betroffen. Die Folgen treffen Frauen, Mädchen und kleinbäuerliche Haushalte unverhältnismäßig stark. Das CARE-Nothilfe-Paket bietet hier einen innovativen Ansatz: Es ermöglicht schnellen Zugang zu lebenswichtiger Hilfe und bewahrt dabei die Wahlmöglichkeiten der Betroffenen. Unsere Erfahrungen in Malawi belegen, dass es die Nothilfe stärkt, Familien ihre dringendsten Bedürfnisse flexibel decken lässt und langfristig die Resilienz von Gemeinschaften fördert – ein wirkungsvoller Beitrag in einer Zeit, in der der humanitäre Bedarf die verfügbaren Ressourcen zunehmend übersteigt“, sagt Pamela Kuwali, CARE-Länderdirektorin in Malawi.

Ziel: Eine Million Menschen bis 2030

CARE hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 250.000 CARE-Nothilfe-Pakete auszuliefern und damit weltweit eine Million Menschen zu erreichen. Zielregionen sind katastrophenanfällige Gebiete in Südostasien, Subsahara-Afrika und der Karibik, in denen Naturkatastrophen und Vertreibungen immer häufiger zu akutem humanitärem Bedarf führen.

Weitere Informationen zum neuen CARE-Nothilfe-Paket finden Sie hier.

Bildmaterial zum Download (Fotocredit: ©CARE):