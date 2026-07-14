„Abenteuer Arktis“: Multimedialer Schwerpunkt von ORF Wissen

Wien (OTS) -

Ruhig und wild. Warm und kalt. Die Ambivalenz der Arktis fasziniert – sie ist zugleich vielfältig und umkämpft. Im Jänner rückte Grönland in den Fokus der Weltöffentlichkeit, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut Ansprüche auf die größte Insel der Welt erhoben hatte. Während das schmelzende Eis des Nordens die Wissenschaft beschäftigt, richtet der weltweite Hunger nach Rohstoffen den Blick von Politik und Wirtschaft zunehmend auf die Polarregion. Österreich ist mittendrin: Die Universität Graz betreibt eine Forschungsstation in Ostgrönland – es wird der erste intensive Forschungssommer.

Der ORF berichtet im Juli 2026 live aus der Arktis. ORF-Redakteur Paul Sihorsch und Kameramann Manuel Etzlstorfer begleiten exklusiv ein Forschungsteam bei den Arbeiten im Feld. Die österreichische Sermilik-Station am Rande des grönländischen Inlandseisschilds ist Ausgangspunkt u. a. für Gletscher-, Atmosphären- und Eisbergforschung. Die Klimaerwärmung verbindet die unterschiedlichen Forschungsprojekte im Hohen Norden. Wie funktioniert Forschung in der Arktis? Wie ist das Leben auf einer Forschungsstation? Wie verändert sich Grönland – und was bedeutet das für Österreich? Das sind die großen Fragen dieser Reise.

Ab 20. Juli kann das ORF-Publikum eine Woche lang Teil des Stationsalltags werden. In Radio, TV und online bringt die Wissenschaftsredaktion Eindrücke aus der Arktis direkt zu den Österreicherinnen und Österreichern. Beiträge und Live-Einstiege blicken in „Guten Morgen Österreich“ und „Aktuell nach eins“ hinter die Kulissen der Feldforschung. Die Informationssendungen des ORF beleuchten aktuelle Entwicklungen in der Arktis und deren Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Auf https://science.ORF.at kann sich das Publikum noch eingehender über den ersten intensiven Forschungssommer der kürzlich fertiggestellten Arktisstation der Universität Graz informieren.

Den Höhepunkt des multimedialen Schwerpunkts bildet am 23. Juli der Ö1-Thementag „Ö1 in der Arktis“. Das Programm spiegelt die interdisziplinäre Arbeit im Hohen Norden wider. Von Musik mit Klängen aus der Arktis bis zu geopolitischen Fragen zeigt Ö1 die thematische Vielfalt der Polarregionen. In „Punkt eins“ werden Fragen direkt aus der Arktis beantwortet, das „Radiokolleg“ beleuchtet bereits ab Montag das Thema umfassend. Auf dem YouTube-Kanal der „Zeit im Bild“ werden jüngere Zielgruppen mit in die Arktis genommen. Online-Diskussionen und Reportagen ergänzen den Schwerpunkt. Auch das TV-Format „Mayrs Magazin“ widmet sich dem Hohen Norden. Spektakuläre Bilder und vertiefende Interviews mit heimischen Forschenden beschließen den multimedialen Schwerpunkt aus der Arktis.