  • 14.07.2026, 10:00:32
  • /
  • OTS0029

REMINDER - Einladung zur Pressekonferenz des Dachverbands der Sozialversicherungsträger - Präsentation des Heilmittelreports 2026

Wien (OTS) - 

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger veröffentlicht erstmals einen umfassenden Heilmittelreport. Dieser gibt Einblicke in die operative Tätigkeit des Dachverbands im Heilmittelbereich und bietet einen strukturierten und faktisch fundierten Überblick über die Medikamentenversorgung in Österreich. Analysiert werden auch die Verfügbarkeit von Arzneimitteln im internationalen Vergleich sowie der Stellenwert der pharmazeutischen Industrie, des Großhandels und der Apotheken in Österreich.

Anlässlich der Vorstellung des Heilmittelreports laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald und seine Stellvertreterin Claudia Neumayer-Stickler gemeinsam mit dem Büroleiter Jan Pazourek ein.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]

Pressekonferenz - Präsentation des Heilmittelreports 2026

Datum: 15.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dachverband der Sozialversicherungsträger
Nikolaus Wimmer, BA BA MA
Telefon: +436642393631
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 15.07.2026, 11:00]

Dachverband der Sozialversicherungsträger

Rückfragen & Kontakt

Dachverband der Sozialversicherungsträger
Nikolaus Wimmer, BA BA MA
Telefon: +436642393631
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright