Brechen bei Deutschlands Autobauern alle Dämme

Wien (OTS) -

Das ist besonders in der deutschen Autowirtschaft zu sehen. Zunächst unterwarf man sich den Chinesen, dann den Amerikanern, die sich alle die Chance nicht nehmen ließen, den Technologievorteil umzukehren und damit die Autohersteller zu devastieren.

Derweilen suchen die Chefitäten in den Vorstandsetagen die Schuld bei den anderen, obwohl sie selbst die Initiatoren sind. Von blinder Gier nach Wachstum getrieben, überblicken sie die Marktrealität nicht mehr.

Also wird immer rücksichtsloser Jobabbau betrieben. Mit Firmenverkäufen wie zuletzt Volkswagens Verkauf von Everllience, vormals MAN Energy Solutions, werden jene Milliarden Euro lukriert, um den teuren Personalabbau im Gesamtkonzern finanzieren zu können.

Nach dem Ausverkauf folgt der Kahlschlag. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben – der avisierte Totalumbau in einen veritablen Schrumpfungsprozess münden.

Bleibt zu hoffen, dass die Volkswagen-Chefetage dabei nicht auch ihr Filetstück Porsche Holding abstößt. Der bislang äußerst erfolgreiche Salzburger Autovermarkter ist weltweit vertreten, die Chinesen zum Beispiel wären mit einem Schlag auch im Autohandel eine Marktmacht.

Zu krude gedacht! Mag sein, aber was ist in Deutschlands führenden Autokonzernen nach all den Geschehnissen noch unmöglich? 2017 verkaufte die Porsche Holding ihre 275 Niederlassungen umfassende PGA-Mehrmarkensparte an die Schweizer Emil Frey-Gruppe. Mercedes-Benz hat ihre Standorte versilbert. Keinen Insider würde es wundern, wenn in den Konzernzentralen alle Dämme brechen, um den Aktionären ihre Pfründen zu sichern. Das Schicksal der Belegschaft muss zunächst unter der aggressiven Ignoranz der Aktionäre eingeordnet werden.