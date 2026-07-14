Aviso – 21. Juli 2026: SPÖ-Bundesbildung und die SPÖ Vorarlberg laden zum 1. Bregenzer Sommergespräch

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Bundesbildung und SPÖ Vorarlberg laden zum 1. Bregenzer Sommergespräch, das Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Medien und politischer Bildung zu einer öffentlichen Diskussion zusammenführt. Eröffnet wird die Veranstaltung unter dem Motto „Wohin steuert die Welt?“ vom Vorsitzenden der SPÖ Vorarlberg Mario Leiter. Die inhaltliche Einführung erfolgt durch den SPÖ-Bundesbildungsvorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Schmid. Im Anschluss findet eine Diskussion mit SPD-Staatssekretärin Dr.in Bärbel Kofler, RHI-Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Herbert Cordt und der Journalistin Daniela Kittner statt. Durch die Veranstaltung führt der Historiker Flavio Schily, BA. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Das Sommergespräch versteht sich als Auftakt für einen regelmäßigen Austausch über internationale Politik, gesellschaftliche Entwicklungen und die Zukunft Europas. Dabei sollen nicht nur aktuelle Krisen betrachtet, sondern auch langfristige Perspektiven diskutiert werden: Wie verändert sich die globale Machtverteilung? Welche Bedeutung haben internationale Organisationen und multilaterale Zusammenarbeit? Wie wirken sich wirtschaftliche Veränderungen auf Demokratie und sozialen Zusammenhalt aus? Und welche Antworten braucht eine progressive Politik auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts?

Zeit: Dienstag, 21. Juli 2026, 16.00 Uhr

Ort: Restaurant Kornmesser, Kornmarktplatz 5, 6900 Bregenz

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Weitere Informationen zum 1. Bregenzer Sommergespräch finden Sie auf der Website der SPÖ-Bundesbildung.

(Schluss) ls/ff