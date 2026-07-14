AutoScout24 Umfrage: Reisen mit Wohnmobil steht für Freiheit, Natur und Abenteuer

Wien (OTS) -

Einfach losfahren, dort bleiben, wo es schön ist, und den Urlaub nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Im Gegensatz zur Pauschalreise steht eine Reise mit dem Wohnmobil für viele Menschen vor allem für Selbstbestimmung. Denn das mobile Heim wird weniger als reine Unterkunft wahrgenommen, sondern vielmehr als Symbol für eine flexible, naturnahe und selbstbestimmte Form des Reisens. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage von Innofact für AutoScout24.

Während gerade einmal jede:r Zehnte keine positiven Assoziationen zu Wohnmobilreisen hat, verbinden 65 Prozent der Österreicher:innen Wohnmobilreisen mit Flexibilität und Unabhängigkeit. 58 Prozent denken dabei an Nähe zur Natur, gut jede:r Zweite an Abenteuer und Entdeckung.

All diese Assoziationen sind unter Männern tendenziell stärker verbreitet als unter Frauen: So verbinden Österreicher Flexibilität und Unabhängigkeit (70 Prozent) häufiger mit Reisen mit dem Wohnmobil als Österreicherinnen (61 Prozent). Ebenso sieht es mit der Nähe zur Natur aus (Männer: 61 Prozent; Frauen: 54 Prozent). Auch das Gefühl von Abenteuer und Entdeckung stellt sich bei Männern eher ein (57 Prozent) als bei Frauen (52 Prozent).

Kostenkontrolle und Komfort sind nachrangig

Praktische Vorteile stehen weniger im Vordergrund. So verbinden vier von zehn Österreicher:innen Wohnmobilreisen mit der Möglichkeit, Reisekosten besser zu kontrollieren, etwa durch Selbstverpflegung. Relevanter ist das Thema bei Jüngeren. Unter den 18- bis 29-Jährigen verbindet knapp jede:r Zweite Wohnmobilreisen mit besserer Kostenkontrolle. Bequemlichkeit ist für rund ein Drittel ein Thema: Sie nennen die komfortable, mobile Unterkunft mit eigener Küche und Badezimmer als positiven Aspekt.

Wohnmobil als familienfreundliche Art zu reisen

Für Familien spielt ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle. Während insgesamt 22 Prozent der Österreicher:innen Wohnmobilreisen mit Familienfreundlichkeit verbinden, liegt dieser Wert bei Befragten mit Kindern im Haushalt bei 31 Prozent. Ebenso nennen Haushalte mit drei oder mehr Personen Familienfreundlichkeit mit 30 Prozent deutlich häufiger als kleinere Haushalte. Und wer ein Fellkind – also ein Haustier – hat, schätzt das Wohnmobil ebenfalls, da Haustiere unkompliziert mitreisen können (26 Prozent).

Preise für gebrauchte Vans und Kleinbusse gehen wieder zurück

Gute Nachrichten für alle, die von der nächsten Reise im Wohnmobil träumen: Gebrauchte Vans und Kleinbusse sind wieder günstiger geworden. Im Juni 2026 lag der Durchschnittspreis bei 25.791 Euro und damit 5,3 Prozent unter dem Vorjahreswert von 27.222 Euro. Für Camping- und Roadtrip-Fans könnte der Traum vom eigenen mobilen Zuhause damit wieder ein Stück erschwinglicher werden.

Trotz des aktuellen Preisrückgangs bleibt das Preisniveau jedoch deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Im Vergleich zum Juni 2020, als gebrauchte Vans und Kleinbusse durchschnittlich 17.270 Euro kosteten, zahlen Käufer:innen heute rund 49 Prozent mehr. „Die hohe Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen in den vergangenen Jahren hat den Markt nachhaltig verändert – auch wenn sich die Preise inzwischen wieder etwas entspannen“, so Nikolaus Menches.

Im Anhang finden Sie eine Tabelle mit Preisen!

Über die Umfrage:

Die Innofact AG hat im April 2026 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 534 österreichische Autobesitzer:innen bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.