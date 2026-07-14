SL & Partners: Investieren in Edelmetalle & Seltene Erden in Krisenjahren

Österreich (OTS) -

Steigende Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen haben das Sicherheitsgefühl vieler Anleger verändert. Während Sparguthaben und festverzinste Produkte lange als stabile Grundlage galten, rücken Sachwerte wieder verstärkt in den Fokus. Edelmetalle, Technologiemetalle, Seltene Erden und reale Vermögenswerte gelten vielen Investoren als Möglichkeit, Kaufkraft zu erhalten und Vermögen breiter aufzustellen. Sebastian Lechleitner von SL & PARTNER investment advisory FZCO sieht darin keine kurzfristige Entwicklung, sondern einen grundlegenden Wandel im Anlageverhalten: „Viele Anleger hinterfragen heute stärker, wie stabil klassische Geldwerte langfristig tatsächlich sind. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gewinnen reale Sachwerte wieder an Bedeutung.“

Inflation verändert den Blick auf klassische Geldwerte

Über viele Jahre waren Sparbücher, Anleihen und klassische Geldprodukte ein fester Bestandteil des Vermögensaufbaus. Inflation und steigende Lebenshaltungskosten haben die Kaufkraft vieler Geldwerte geschwächt. Auch SL & PARTNERS beobachtet ein wachsendes Interesse an Sachwerten. Edelmetalle, physische Vermögenswerte und Seltene Erden gewinnen dadurch zunehmend an Bedeutung.

Edelmetalle als stabilisierender Bestandteil einer Vermögensstrategie

Gold und Silber zählen seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Sachwerten. Gold gilt häufig als langfristiger Wertspeicher, Silber spielt zusätzlich eine wichtige Rolle in Industrie und Technologie. Beide gelten vielen Anlegern als stabilisierende Ergänzung. Physische Edelmetalle gelten nicht nur als Investment, sondern auch als Möglichkeit, Vermögen unabhängiger von Banken, Währungen und Finanzsystemen aufzustellen. „Sachwerte funktionieren anders als klassische Geldwerte. Viele Anleger schätzen vor allem die Kombination aus Substanz, physischem Besitz und langfristiger Werthaltigkeit“, so Lechleitner.

Technologiemetalle und Seltene Erden gewinnen international an Bedeutung

Neben klassischen Edelmetallen setzt SL & PARTNERS auch auf Technologiemetalle und Seltene Erden. Rohstoffe wie Gallium, Indium oder Seltene Erden kommen unter anderem in der Halbleiterindustrie, erneuerbaren Energien und modernen Hightech-Anwendungen zum Einsatz. Aufgrund steigender Nachfrage und begrenzter Verfügbarkeit gelten sie für manche Anleger als Ergänzung einer breiteren Sachwertstrategie.

Strategie statt kurzfristiger Trends

Für viele Investoren steht heute nicht mehr nur die kurzfristige Rendite, sondern die langfristige Strukturierung und Absicherung ihres Vermögens im Fokus. SL & PARTNERS verfolgt nach eigenen Angaben einen strategischen Ansatz, bei dem unterschiedliche Sachwerte individuell kombiniert werden. Physische Edelmetalle werden in der Schweiz mit direkter Zuordnung gelagert, Wertpapierdepots über renommierte Privatbanken in Österreich geführt. Im kostenfreien Erstgespräch analysiert SL & PARTNERS persönliche Ziele, bestehende Vermögensstrukturen und individuelle Sicherheitsbedürfnisse. „Wie bei einem guten Steuerberater oder Rechtsanwalt ist auch bei uns das Erstgespräch kostenfrei. Anleger sollen zunächst verstehen können, welche Möglichkeiten es gibt und welche Strategie langfristig zu ihnen passt“, erklärt Sebastian Lechleitner.

Sachwerte bleiben für viele Anleger ein langfristiger Anker

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie stark Inflation, geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Unsicherheiten klassische Geldwerte beeinflussen können. Deshalb setzen viele Anleger wieder verstärkt auf reale Vermögenswerte. Edelmetalle, Technologiemetalle und andere Sachwerte gelten für viele Investoren als Bestandteil einer langfristig orientierten Vermögensstrategie.

Weitere Informationen zu unterschiedlichen Sachwertstrategien, Edelmetallinvestments und Möglichkeiten einer langfristigen Vermögensstrukturierung finden Interessierte unter www.slvermittlung.at