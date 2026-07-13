Produktrückruf: „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g”

Salzburg, Österreich (OTS) -

Der niederländische Hersteller De Jongs Ijs informiert über einen Warenrückruf des Produktes “1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g”.

Der Hersteller De Jongs Ijs ruft aktuell das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und der Charge D2W50J25R1 öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Cashewkerne enthalten sind. Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Cashewkern-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Cashewkern-Allergie ist das Produkt weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Das betroffene Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ wurde bei Lidl Österreich verkauft. Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ des Herstellers De Jongs Ijs mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und der Charge D2W50J25R1 betroffen.

Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Produzenten De Jongs Ijs sowie weitere Produkte der Marke “1001 delights“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Der Hersteller De Jongs Ijs entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an die Sicherheit seiner Produkte, die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch. Qualität ist bei Lidl Österreich oberstes Gebot, daher spielt vor allem die Produktsicherheit eine tragende Rolle im Gesamtkonzept und im täglichen Handeln des Qualitätsmanagements.