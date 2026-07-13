PV-Fördercall: 33 Sekunden entscheiden über Zu- oder Absage – PV Austria kritisiert Förderlotterie und fordert Neustart

Wien (OTS) -

Der jüngste PV-Fördercall hat aus Sicht des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PV Austria) deutlich gezeigt: Das aktuelle Fördersystem funktioniert nicht mehr. Gerade einmal 33 Sekunden haben diesmal darüber entschieden, welche Projekte eine Förderzusage erhalten und welche leer ausgehen. Das schafft vor allem eines: Frust. Dabei bräuchte es dringend einen Systemwandel.

PV Austria unterstützt daher die heute vorgebrachte Kritik der Bundesinnung der Elektrotechniker und deren Forderung nach einem grundlegenden Neustart des Fördersystems. Eine Förderung, bei der innerhalb weniger Sekunden über die Realisierung von Projekten entschieden wird, schafft keine Planungssicherheit für den Ausbau von Photovoltaik und Batteriespeichern.

Förderabsagen bedeuten oft auch Auftragsabsagen

Der Unmut in der Branche war am Freitag deutlich zu spüren. Den Branchenverband erreichten zahlreiche Anrufe und Zuschriften von Betrieben sowie wütenden Endkund*innen. Für viele Unternehmen bedeutet eine Förderabsage gleichzeitig, dass bereits vorbereitete Projekte schlussendlich nicht umgesetzt werden.

„Wir haben zahlreiche Rückmeldungen aus der Branche erhalten und uns unmittelbar an das Energieministerium und die Verantwortlichen gewandt. Es braucht jetzt einen Round Table, bei dem auch offen und ehrlich über alternative Investitionsanreize gesprochen wird. Wir stehen für Gespräche jederzeit bereit. Denn was es jetzt braucht, ist ein rasche unkomplizierte Lösung und nicht nur Ankündigungen für die Zukunft“ , sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria.

Neustart statt Förderung ohne Planungssicherheit

„Eine Förderung, bei der 33 Sekunden über Zu- oder Absagen entscheiden, verfehlt ihren Zweck. Unter diesen Rahmenbedingungen wäre keine Förderung besser als eine Förderung, die Verunsicherung schafft und in weiterer Folge Projekte verhindert“ , sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria.

PV Austria fordert daher einen Round Table mit den zuständigen Entscheidungsträgern, um rasch Lösungen auf den Weg zu bringen. Langfristig braucht es ein Fördersystem, das Investitionen tatsächlich ermöglicht und die Kombination von Photovoltaik und Batteriespeichern sowie deren netz- und systemdienlichen Betrieb stärker berücksichtigt. Andernfalls droht auch die Wirksamkeit der kürzlich beschlossenen Energiewendegesetze – Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) – konterkariert zu werden. Moderne Marktregeln und beschleunigte Genehmigungsverfahren entfalten nur dann ihre Wirkung, wenn Projekte auch tatsächlich realisiert werden.