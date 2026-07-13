Mitreißende „Sound@V“-Award-Show des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Bei bestem Wetter und großartiger Stimmung wurden am Abend des 10. Juli 2026 im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch die Siegerinnen und Sieger des großen Musikpreises „Sound@V“ 2026 des ORF Vorarlberg gekürt. Die Bands „Cordoba78“, „Linus vom See & Wavyfrisch“ und „Jenna Ham“ sowie die Sängerin Nnella waren die glücklichen Musikerinnen und Musiker, die die begehrten Preise abräumten. „Jenna Ham“ holte sich zusätzlich den Publikumspreis. Durch den Sommerabend ganz im Zeichen von Musik aus Vorarlberg führten Inés Mäser und Dominic Dapré vom ORF Vorarlberg.

Strahlende Siegerinnen und Sieger

Den Sieg in der Kategorie Pop/Rock konnte sich die Band „Cordoba78“ sichern. Ihr Song „Averna Sour“ begeisterte sowohl die Jury als auch das Publikum. In der Kategorie „Alternative/Singer-Songwriter“ holte sich Nnella mit „Besser“ den Sieg. Der Preis in der Kategorie „Open Pool“ ging an „Linus vom See & Wavyfrisch“ mit „Goulest Life“. Als „Newcomer“ wurde die Band „Jenna Ham“ mit „Fühl mich gut“ ausgezeichnet. Der „Sound@V“ ist mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro dotiert.

Sonderkategorie Publikumsliebling

Beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at sind im Juni 2026 fast 13.000 Stimmen abgegeben worden. Die meisten Votes erhielt „Jenna Ham“, darum darf sich die fünfköpfige Indie-Band zusätzlich zur „Newcomer“-Auszeichnung auch noch über den Titel „Publikumsliebling“ 2026 freuen.

Jury und Publikum entschieden gemeinsam

Die Entscheidung über die Vergabe der Preise war ein Zusammenspiel des großen Publikumsvotings auf vorarlberg.ORF.at und der Stimmen der internationalen Fachjury des „Sound@V“. Diese war topbesetzt mit Rapperin und FM4-Moderatorin FIVA alias Nina Sonnenberg, Sängerin, Songschreiberin, Gitarristin, Pianistin und Dozentin an der Popakademie Baden-Württemberg Alex Mayr, Musikexperte Michel Attia, Head of Booking & Events bei FM4, sowie SRF-Musikredakteurin und Moderatorin Hana Gadz̆e aus der Schweiz.

„Sound@V“ österreichweit im TV

Wer nicht live mit dabei war, kann trotzdem ins „Sound@V“-Festival-Feeling eintauchen: Die Award-Show 2026 wird österreichweit im TV gezeigt, und zwar am Samstag, 18. Juli, um 17.55 Uhr in ORF 2 im Rahmen der „Sommerbühne“ sowie am Sonntag, 19. Juli, um 9.05 Uhr in ORF III.

Top-Stimmung bei bestem Festival-Feeling

Unter den vielen feiernden Festivalgästen waren auch die „Sound@V“-Partner Herwig Bauer (Poolbar Festival), Joachim Mangard, Jörg Stadler und Sebastian Vetter (NEUE Vorarlberger Tageszeitung), Christof Burtscher (VKW) und Christina Meusburger (Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“). Weiters mit dabei waren die Porträt-Sponsoren Sabine Nigsch-Gaethke (Hypo Vorarlberg) und Herbert Vogel (Casino Bregenz), Patrick Fleisch (Russmedia), Bundesrat Christoph Thoma, Gudrun Petz-Bechter (Wirtschaftskammer Vorarlberg) oder Bernhard Ölz (PRISMA Holding AG).

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein herzliches Danke an unsere Partnerinnen und Partner, die seit Jahren den ‚Sound@V‘-Musikpreis unterstützen und ohne die diese renommierte Auszeichnung nicht möglich wäre! Ich gratuliere den Siegerinnen und Siegern sowie allen Nominierten – mit eurem fantastischen Sound seid ihr eine große Bereicherung für Vorarlbergs Kulturszene.“